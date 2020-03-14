كورونا يضرب الوحدة 8200 المخابراتية الإسرائيلية.. ومسئولين اثنين داخل الحجر الصحي

أعلنت وسائل إعلام العبرية، اليوم السبت، أن مسؤول مخابراتي كبير يعمل بوحدة (8200) التابعة لـ"أمان" المخابرات العسكرية الإسرائيلية، يخضع حاليا للحجر الصحي، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد بعد تأكد إصابة ضابط بنفس الوحدة.





وأكد موقع "ماكو" العبرية أنه تأكد إصابة أحد ضباط وحدة (8200) المخابراتية الإسرائيلية وأن نائب قائد الوحدة دخل الحجر الصحي أيضًا، وذلك بعد أن كشفت التحاليل الطبية إصابة ضابط بالوحدة بشكل مؤكد بالفيروس، مضيفة أن حالة المسؤول الاستخباري الكبير جيدة، لكن عزله يأتي ضمن إجراء احترازي.





وتعيش الوحدة (8200) حالة ذعر من تفضي الفيروس القاتل، وهي وحدة متخصصة فى التجسس الإلكتروني وجميع العمليات التي تتم عبر الفضاء السيبراني.





وقال الموقع العبري أن إمكانية أن يؤثر تفشي الفيروس على عمل الوحدة يزعج قيادات تل أبيب، لا سيما لو انتقلت العدوى إلى العاملين بها، وهو الأمر الذي قد يلحق الضرر بقدراتها التنفيذية، علاوة على المهمات الاستخبارية التي تباشرها طوال الوقت.





وفى نفس السياق ذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنه مع تفشي فيروس كورونا داخل إسرائيل، اتخذت وحدة الاستخبارات (8200) إجراءات احترازية حازمة وكبيرة، لتجنب تضرر عمل الوحدة وتقليص خطر إصابة أفرادها إلى صفر.





ورفض الناطق باسم الجيش التطرق لتفاصيل حول الوحدة وإذا ما كانت قد شهدت إصابات أخرى، ولا سيما مع التأكد من إصابة أحد الضباط وعزل نائب قائدها.





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 164 إصابة، فيما يبلغ عدد من يخضعون للعزل في هذه اللحظات 38.560 إسرائيليا، بعد أن كان العدد قد بلغ 55.099 منذ تفشي الفيروس في إسرائيل.



