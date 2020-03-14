AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للتأكد من جاهزيته.. محافظ المنيا يتفقد مخر سيل «أولاد يونس» الصناعي بـ مطاي.. فيديو وصور

السبت 14/مارس/2020 - 04:06 م
صدى البلد
Advertisements
أيمن رياض
تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، مخر سيل "أولاد يونس" الصناعي بمركز مطاي، والذي يتوقع أن يستقبل مياه الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة، حيث اطمأن المحافظ من جاهزيته واستعداده لمواجهة تداعيات أي أمطار أو سيول مُحتملة.

جاء ذلك بحضور العقيد وفقي سعد المستشار العسكري والمهندس عمر درويش، وكيل وزارة الري والموارد المائية، وعدد من الجهات المعنية.

ووجّه المحافظ وكيل وزارة الري بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والعمل على إزالة أي عوائق والاهتمام بتطهير ونظافة كافة مخرات السيول ، لضمان سريان المياه من بدايتها وحتى مكان الصرف النهائي .

وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة، حيث تم إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وتواصل مراكز المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي اعمال سحب وإزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والطرق.

وتستقبل غرفة عمليات المحافظة أي شكاوى من تجمعات مياه الأمطار، أو حدوث حالات طارئة على الأرقام التالية: (2320001 & 2342200)، الخط الساخن 114
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد مخرات السيول بقرية درنكة بالجبل الغربي وأسفل طريق الهضبة الغربية

طقس سيئ .. رفع حالة الطوارئ استعدادا لسوء الأحوال الجوية في المنيا ..شاهد

لمواجهة الطقس السيئ.. محافظ قنا يتفقد مخر السيل ومركز الإغاثة بالمعنا

محافظ المنيا يتابع سحب مياه الأمطار من الشوارع والميادين

نائب محافظ المنيا يتابع ميدانيا إزالة آثار الأمطار بالطرق والشوارع.. فيديو وصور

من بحري لقبلي .. نشاط مكثف لتنسيقية شباب الأحزاب بالمحافظات.. ومتابعة ميدانية لنواب المحافظين بكسح وشفط مياه الأمطار

ترشيحاتنا

أول ظهور.. زينة توجه رسالة مؤثرة لـ والدها الراحل

من أجلك أنت.. ياسمين عبد العزيز تغازل أحمد العوضي

خطوبة ولا إيه؟.. منة عرفة تثير الجدل مرة أخرى مع علي غزلان

اللجنة الخماسية:اجتماع مع رئيس الوزراء لحسم موقف الدوري الممتاز

إعلامي شهير يوضح حقيقة مرضه بالكورونا

مفيش تعليق دراسة.. شوقي يكلف مديري المدارس بإعادة تنظيم جداول الحصص وتقليل ساعات اليوم الدراسي ابتداء من غد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثبتت التربة وزادت الخزان الجوفى.. المحميات الطبيعية في سيناء أكبر المستفيدين من مياه الأمطار

المدارس أرض خصبة لانتقال الفيروس.. معلومات جديدة عن إصابة الأطفال بـ كورونا

الابن يتزوج أرامل أبيه.. قبائل سودانية تنفرد بالعادات الأغرب في العالم.. شاهد