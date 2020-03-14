للتأكد من جاهزيته.. محافظ المنيا يتفقد مخر سيل «أولاد يونس» الصناعي بـ مطاي.. فيديو وصور

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، مخر سيل "أولاد يونس" الصناعي بمركز مطاي، والذي يتوقع أن يستقبل مياه الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة، حيث اطمأن المحافظ من جاهزيته واستعداده لمواجهة تداعيات أي أمطار أو سيول مُحتملة.



جاء ذلك بحضور العقيد وفقي سعد المستشار العسكري والمهندس عمر درويش، وكيل وزارة الري والموارد المائية، وعدد من الجهات المعنية.



ووجّه المحافظ وكيل وزارة الري بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والعمل على إزالة أي عوائق والاهتمام بتطهير ونظافة كافة مخرات السيول ، لضمان سريان المياه من بدايتها وحتى مكان الصرف النهائي .



وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة، حيث تم إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



وتواصل مراكز المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي اعمال سحب وإزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والطرق.