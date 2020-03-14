محلل يكشف عواقب إلغاء الدوري المصري والمغربي

كشف الدكتور جمال الحاجة المدرب التونسي والمحلل الرياضى عن تضرر الأندية المصرية ونظيرتها المغربية جراء قرارات تعليق او الغاء الدوريات المحلية بسبب انتشار فيروس كورونا.





قال الدكتور جمال الحاجة فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "يتبادر للأذهان أن فيروس كورونا، قد عطل مصالح كرة القدم والرياضة في الوطن العربي وان تاجيل الدوريات المحلية وحتى الإقليمية يعتبر ضربة موجعة لسير الهياكل الرياضية و سوف تؤثر سلبا على عديد الميادين أهمها الإيرادات المالية المرتبطة بالنشاطات الرياضية في الأقطار العربية، وفي الحقيقة فإن فيروس كورونا قد زاد من حدة فوضى البرمجة الموجودة سلفا في الدوريات العربية. بقطع النظر عن فيروس كورونا ومدى تأثيره على الحياة العامة للمواطن العادي.





وتابع: سوف نتناول هذا الموضوع من زاويتين فقط الاولى مدى تأثير هذه الراحة الإجبارية على تحضيرات النوادي و الثانية مدى تأثيرها على الرزنامة وعلى قادم المواعيد المحلية و الدولية.





وأضاف: تأجيل الدوري المحلي او تواصله دون حضور الجمهور سوف يؤثر مباشرة على الموارد الذاتية للنوادي خاصة في الدوريات العربية الكبرى التي تعتمد الحضور الجماهيري كأحد الموارد المالية الهامة وهنا اخص بالذكر دوريات شمال افريقيا اما من الناحية الفنية فإن أبرز الدوريات العربية تضررا هي تلك التي مازالت معنية بالمسابقات الاقليمية وهنا اخص بالذكر الدوري المصري و الدوري المغربي الممثلان بأربعة نوادي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





ففرق الزمالك والاهلي والرجاء والوداد ستكون الاكثر تضررا من هذا التوقف المفاجئ و حتما سوف تفتقد هذه الفرق الى نسق المباريات و بالتالي سوف تسجل تراجعا فنيا كبيرا خاصة اذا ما لم يتم التعامل مع هذه الفترة بالصفة المرجوة.





وهذه الفرق مطالبة بالدخول في معسكرات تحضيرية متوجة بإجراء مباريات ودية في مستوى عالي او المشاركة في دورات مصغرة عالية المستوى حتى يحافظ اللاعبون على مستواهم خاصة ونحن في ذروة فترة المسابقات و التي يجب أن يحافظ فيها اللاعب على مستواه دون الرفع في الجرعات التدريبية او التخفيض فيها و هذا حتما سيؤثر على لياقة اللاعب إذا ما تم التعامل مع هذه الفترة بسذاجة ودون دراية علمية كافية خاصة من جانب برمجة الجرعة البدنية.





وتعاملت الإدارات الفنية الوطنية بسذاجة كبرى مع رزنامة المباريات المحلية و حتى الاقليمية. ففي دوريات كبرى كالدوري التونسي او المغربي او المصري لطالما تداخلت البرمجة المحلية مع نظيرتها الإقليمية الصادرة عن الإدارة الفنية للاتحاد الافريقي لافتا إلى أنه في الدوري المصري مثلا لا يزال الزمالك منقوصا من ثلاث مباريات و الاهلي من مبارتين وفي الدوري المغربي مازال الوداد منقوصا من ثلاث مباريات و الرجاء من ست مباريات كاملة أما في الدوري التونسي فقد اختلفت الأمور حيث تمكن الاتحاد التونسي من تجاوز هذا الاشكال لكن على حساب النوادي التي اضطرت الى لعب 3 مباريات في اسبوع وهذا كان سببا مباشرا في إقصاء النجم و الترجي من دوري ابطال افريقيا.





وأشار إلى أن فيروس كورونا سيزيد الطين بلة مع رزنامة محلية غير مدروسة و لا تتماشى مع الاستحقاقات الدولية للمنتخبات و النوادي التي تشارك في المسابقات الإقليمية.





بينما تجد عكس ذلك في أوروبا حيث يكون معلوما للنوادي و المنتخبات استحقاقاتهم المحلية و الدولية منذ بداية الموسم ولا يتغير ذلك حتى نهاية الموسم علما وان اللاعب في أوروبا يخوض ما لا يقل عن 70 مباراة في الموسم بينما لا يتجاوز اللاعب في شمال افريقيا ال40 مباراة في أقصى الحالات.



