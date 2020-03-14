شوقي غريب يكشف مصير الدورة الودية الدولية للمنتخب الأوليمبي

كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن تفاصيل جديدة حول الدورة الودية الدولية للمنتخبات الأوليمبية المقرر أن تقام نهاية شهر مارس الجاري.

وتواجه الدورة الودية شبح الإلغاء بسبب الخلاف بين الشركة الراعية لاتحاد الكرة والشركة المنظمة للدورة بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث الفضائي.

وقال شوقى غريب، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "الأمور التسويقية ليست من شأن الجهاز الفنى، ولا أعلم عنها شيئا، واتحاد الكرة المنوط به جميع الأمور الادارية والتنظيمية الخاصة بالدورة الودية".





وأضاف: "لم يبلغنا مسئول فى الجبلاية بأى شيء جديد عن الدورة الودية والمنتخب الأوليمبي جاهز للمشاركة فى الدورة الودية من أجل الاستفادة من الاحتكاك بمختلف المدارس الكروية".





ويشارك فى الدورة الودية للمنتخبات الأوليمبية 4 فرق هى منتخب مصر بقيادة شوقي غريب والأرجنتين والبرازيل وكرواتيا.





يذكر أن الدورة الودية تواجه شبح الإلغاء نظرا لأمور تسويقية ووجود خلاف بين الشركة الراعية لاتحاد الكرة بعد مطالبة مسئوليها بحقوق البث الفضائي للمباريات في الدورة الودية الدولية.





وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن الأمور التسويقية والبث الفضائى محل خلاف بين راعية الجبلاية والشركة المنظمة التي تتحمل تكاليف سفر وإقامة البرازيل والأرجنتين وكرواتيا في مصر.





وشدد على أن الشركة المنظمة للدورة الودية الدولية تتمسك بالحصول على الحقوق التسويقية والبث الفضائى دون أن تحصل الشركة الراعية الجبلاية على أي مبالغ مالية أو نسب فى البطولة.



