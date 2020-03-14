مفيهاش خدش.. خالد العناني: الآثار والأهرامات لم تتأثر بالمطر.. فيديو

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه تم بعمل جولة سريعة في مجموعة من المناطق الأثرية بالقاهرة بعد الموجة الشديدة من السيول التي تعرضت لها البلاد خلال اليومين الماضيين.

وتابع الدكتور خالد العناني، خلال حواره في قناة "اكسترا نيوز"، انه تم عمل مجموعات من الوزارة لتفقد المناطق الأثرية في مصر وما طرأ عليها من تأثر بعد هذه الموجة من التقلبات الجوية.

وأضاف وزير الآثار أنه لم يحدث أي خسائر في المواقع الأثرية المختلفة وهذا دليل على الجهد الكبير الذي بذل في ترميم تلك الآثار وحرفيتها، ويدل على قوة هذه الآثار التي مر عليها الكثير من القرون.

وأوضح أنه جاء لتفقد منطقة الهرم لرؤية الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي كانت أشبه لفرع النيل بجانب الهرم من اثر الامطار والسيول، مؤكدًا انه لم يجدها بتلك الصورة التي كانت عليها وان المنطقة الجغرافية للهرم ساعدت على جفاف المياه بشكل سريع.

وأكد على أن هناك تواجد مكثف من أمناء ومفتشين المواقع الأثرية وكان هناك دعم كبير لهم من قبل مؤسسات الدولة للحفاظ على التراث المصري، وأن الدولة والوزارة كانت مستعدة بشكل كبير جدًا.