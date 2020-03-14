قيادي في مستقبل وطن يطالب بتصريف مياه الأمطار بعيدا عن شبكات الصرف

أشاد الدكتور سامي فتحي سوس، أمين الشئون الاقتصادية والاستثمار بمحافظة سوهاج بحزب مستقبل وطن، بجهود الحكومة في مواجهة أزمة الطقس السيئ والظروف المناخية الاستثنائية التي اجتاحت البلاد، وذلك بتحركات جيدة وإجراءات استباقية استعدت لها منذ بداية الإعلان عن حالة الطقس وتعاملت بكل شفافية وحرصت على مصلحة المواطنين.





وأضاف سوس، في بيان رسمي له اليوم، أن كل وزارة ومحافظة قامت بدورها وانتشرت بالشوارع والميادين وكثفت جهودها لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مشيدا بسرعة تحرك الحكومة لإيواء المتضررين من الأمطار وتعويض المتضررين من السيول.





وطالب سوس، الحكومة بضرورة وضع خطة شاملة وإيجاد بدائل يمكن من خلالها تصريف مياه الأمطار بعيدا عن شبكات الصرف الصحي، نظرًا لأنها تحتاج إلى إحلال وتجديد وإعادة تخطيط وذلك لمواجهة التعامل مع مياه الأمطار مستقبلًا.