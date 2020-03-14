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أخبار البلد

أخبار السعودية اليوم .. تعليق الطيران الدولي.. تأجيل الدوري السعودية.. واشتعال أسعار النفط بسبب كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 03:59 م
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقى
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال التقرير التالي:


بسبب كورونا حرب الأسعار تشتعل.. تحول مذهل في سوق النفط ومنافسة شرسة بين السعودية والمنافسين

تخلت المملكة العربية السعودية عن جهودها لدعم أسعار النفط الخام، وتستعد الآن لإغراق الأسواق العالمية بكميات ضخمة من النفط بأسعار أقل، وهو تحول مذهل في الاستراتيجية دفع بالعقود الآجلة للنفط إلى حالة منافسة شرسة مع المنتجين المنافسين بينهم روسيا والولايات المتحدة، وفقا لـ سي إن إن.

السعودية تعلق الطيران الدولي لمدة أسبوعين بسبب كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية الخارجية للمملكة لمدة أسبوعين، وذلك ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

رسميا.. تأجيل الدوري السعودي ووقف الأنشطة الرياضية بالمملكة بسبب الكورونا

أعُلن بشكل رسمي من قبل وزير الرياضة السعودية، منذ قليل، وقف جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية من ضمنها الدوري السعودي بسبب الفيروس المنتشر عالميا "الكورونا".

ولادة في سيارة وهجوم على طاقم طبي في السعودية.. التفاصيل الكاملة لواقعة هزت مواقع التواصل في المملكة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو لسيدة كانت على مشارف الولادة داخل سيارة، أمام مبنى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام؛ فى مشهد أشبه بالدراما، ما أثار تفاعل رواد السوشيال ميديا لمعرفة تفاصيل الفيديو.


أسعار الذهب تتراجع في السعودية اليوم السبت 14 - 3 - 2020

انخفضت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم، السبت، 14-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 161.67 ريال بعد أن كان أمس 167.57 ريال ليصل تراجعه 5 ريالات بداية الأسبوع المنقضي.


السعودية تعلق إجراءات التعداد السكاني 2020.. تعرف على الأسباب

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) في السعودية، تعليق "مرحلة العد الفعلي" لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 "تعداد السعودية 2020" حتى إشعار آخر.


أخبار السعودية اليوم.. أوروبا باتت بؤرة انتشار كورونا.. أمريكا تفرض الطوارئ

تناولت الصحف السعودية اليوم، السبت، العديد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي، وتصدر ذلك أن خطابا من طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أفاد بأن الرئيس لن يخضع لإجراء فحص فيروس كورونا (كوفيد - 19) على الرغم من تواصله مع مسئولين برازيليين اثنين في منتجع مار الاجو الأسبوع الماضي، تأكدت إصابتهما في وقت لاحق بالفيروس، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، فيما أعلن الرئيس ترامب عن أنه سيخضع لفحص كورونا وفق صحيفة "الشرق الأوسط".
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