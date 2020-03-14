أخبار السعودية اليوم .. تعليق الطيران الدولي.. تأجيل الدوري السعودية.. واشتعال أسعار النفط بسبب كورونا

أعُلن بشكل رسمي من قبل وزير الرياضة السعودية، منذ قليل، وقف جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية من ضمنها الدوري السعودي بسبب الفيروس المنتشر عالميا "الكورونا".





نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال التقرير التالي:تخلت المملكة العربية السعودية عن جهودها لدعم أسعار النفط الخام، وتستعد الآن لإغراق الأسواق العالمية بكميات ضخمة من النفط بأسعار أقل، وهو تحول مذهل في الاستراتيجية دفع بالعقود الآجلة للنفط إلى حالة منافسة شرسة مع المنتجين المنافسين بينهم روسيا والولايات المتحدة، وفقا لـ سي إن إن.أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية الخارجية للمملكة لمدة أسبوعين، وذلك ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو لسيدة كانت على مشارف الولادة داخل سيارة، أمام مبنى مستشفى الولادة والأطفال بالدمام؛ فى مشهد أشبه بالدراما، ما أثار تفاعل رواد السوشيال ميديا لمعرفة تفاصيل الفيديو.انخفضت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم، السبت، 14-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 161.67 ريال بعد أن كان أمس 167.57 ريال ليصل تراجعه 5 ريالات بداية الأسبوع المنقضي.أعلنت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) في السعودية، تعليق "مرحلة العد الفعلي" لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 "تعداد السعودية 2020" حتى إشعار آخر.تناولت الصحف السعودية اليوم، السبت، العديد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي، وتصدر ذلك أن خطابا من طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أفاد بأن الرئيس لن يخضع لإجراء فحص فيروس كورونا (كوفيد - 19) على الرغم من تواصله مع مسئولين برازيليين اثنين في منتجع مار الاجو الأسبوع الماضي، تأكدت إصابتهما في وقت لاحق بالفيروس، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، فيما أعلن الرئيس ترامب عن أنه سيخضع لفحص كورونا وفق صحيفة "الشرق الأوسط".