محافظ مطروح يشكل لجنة لحصر كافة الخسائر والأغنام النافقة نتيجة سوء الطقس

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تشكيل لجنة لحصر كافة الخسائر والاغنام النافقة بالمحافظة نتيجة موجة الطقس السيئ والغير مستقر خلال أيام الخميس والجمعة الماضية.





ووجه المحافظ بقيام اللجنة اليوم السبت بحصر كافة الخسائر وعمل تقرير بالحصر للعرض على المحافظ شخصيا.





وأوضح أن اللجنة برئاسة رؤساء المدن كل فى دائرة اختصاصه وعضو من الجهات التالية التضامن الاجتماعي، والتفتيش المالي، والشؤون القانونية، ومديرية الزراعة، والطب البيطري، وتنمية القرية، والاستعانة بمن تراه اللجنة لإنهاء أعمالها.





وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم تعويض المتضررين من الأمطار وسوء حالة الطقس إيمانا بدور الدولة في مساعدة المواطنين.



