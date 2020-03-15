على مدار يومين.. ننشر نشاط مستقبل وطن لشفط المياه في 13 محافظة

شكل حزب مستقبل وطن، على مدار اليومين الماضيين، غرف عمليات موسعة في عدد من محافظات الجمهورية، لمتابعة تطورات أحوال الطقس وتأثيرها على الشارع المصري بمختلف النجوع والقري والمراكز.





جاء ذلك إيمانا بالدور المجتمعي للحزب، في مساندة الحكومة، ودعم الدولة المصرية، والتلاحم الدائم مع المواطنين ورفع المعاناة عنهم وتقديم يد المساعدة، وفي ظل حالة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد، وبتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف.

وواصل أعضاء وقيادات وشباب حزب مستقبل وطن، بمختلف المحافظات، جولاتهم الميدانية للإشراف على أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين، بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تعرضت لها البلاد، مطالبين المواطنين بضرورة التواصل مع غرف العمليات والإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار للعمل على شفطها من خلال معدات الصرف الصحي.





1. القاهرة





شكلت أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة، برئاسة النائب محمد ماهر، أمين الحزب بالمحافظة، غرفة عمليات للمتابعة سوء أحوال الأرصاد الجوية، وتلقت الغرفة العديد من الشكاوى من المواطنين من مختلف الإحياء، وقامت أمانات الحزب بمختلف الأحياء الاستجابة على الفور، والاتصال بالطوارئ الحي وإرسال سيارة لشفط مياه التجمعات، وكانت من أبرزها مناطق العجوزة والخليفة ومدينة نصر والمقطم والزيتون.





2. الجيزة





شكلت أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة، برئاسة عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة، غرفة عمليات للمتابعة اللحظية لتطورات المشهد الحالي بالشارع المصري في ضوء حالة الطقس الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث تلقت الغرفة من خلال الصفحات الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي شكاوي أهالي الجيزة حول الشوارع التي تضررت من حالة الطقس، وتراوحت ما بين غرق عدد من الشوارع وانقطاع التيار الكهربائي وكذلك انقطاع خطوط المياه، وهي ما تم الاستجابة لها جميهًا، مشيرًا إلى أن هناك حالة رضا بين المواطنين سواء لجهود الجهات المعنية أو غرفة عمليات حزب مستقبل وطن.





3. الإسماعيلية





قامت أمانة قسم ثاني حزب مستقبل وطن بالمحافظة، بعمل غرفة عمليات داخل نطاق حي ثان وتواصل مع مختلف الشياخات التابعة للدائرة تحسبا إلى حدوث أزمات وكوارث للمواطنين بالمناطق المختلفة وكلفت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي سعد أبو عيسى مندوبا في حالة الطوارئ وحدوث الأزمات والاتصال على الخط الساكن رقم 125 وأكد على تواجد سيارات شفط المياه داخل نطاق الحي حتى نتخطى أزمة التقلبات الجوية والطقس السيء، وذلك تحت رعاية حماد موسي أمين الحزب بالمحافظة.





4. الفيوم





قامت أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة، برئاسة المهندس عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بالمحافظة، الإبلاغ بأماكن تجمعات المياه لشفط المياه أول بأول بكل القري التابعة للمركز، كما تم تحريك معدات المجلس نحو أماكن التجمعات التي تم التبليغ بها وتم شفط تجمعات المياه وفتح غرف الصرف الصحي، كما قامت أمانة الحزب بتوفير عدد من وسائل النقل بنواحي المركز وذلك لنقل أهالينا من كبار السن من أمام المستشفى العام بأبشواي إلى منازلهم بسلام.





5. كفر الشيخ





أصدرت أمانة الحزب منشورًا لتوعية المواطنين بالتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حاليا والتي سوف تستمر حتى غدا السبت وفقا للأرصاد الجوية حرصًا على سلامتهم وعدم تعرضهم لأي مكروه، حيث أكدت الأمانة بقيادة المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة على ضرورة الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والإنارة أثناء سقوط الأمطار وعدم محاولة إصلاح أعطال الكهرباء من تلقاء أنفسهم والاتصال بالجهات المعنية والمختصة لإصلاحها حرصًا على سلامتهم وعدم تعريض حياتهم للمخاطر.





6. أسيوط





رصدت غرفة عمليات امانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة،بقيادة النائب ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة، سقوط بلكونة لمنزل بقرية درنكة الجديدة أسفر عن وفاة شخصين تم نقلهما لمشرحة مستشفى الايمان، وسقوط 3 عمود إنارة بالغنايم أحدهم أمام مسجد الشيخ حسانين واخر بجوار عائلة الرحيمات واخر بجوار عائلة العساكرة إضافة إلى سقوط بلكونه بأحد المباني بقرية أولاد محمد، وسقوط شجرة بقرية المشايعة بحري، وآخري بأولاد محمد وذلك بدون إصابات.





7. الغربية





أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن، برئاسة المحاسب محمد عريبي، عن توافر غرف عمليات بجميع الوحدات والمراكز بمحافظة الغربية، لمواجهة سوء الطقس التي تشهدها البلاد، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن بهدف تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، حيث شاركت كافة الوحدات الحزبية وهيئة مكتب أمانة مدينة زفتي في مواجهة الأزمة بتواجدها في الشارع منذ الساعة السادسة صباحا وحتى الآن، وتم التواصل مع رئيس مجلس ومدينة زفتي لتقديم يد المساعدة والعون بأماكن تجمعات المياه لشفطها أولًا بأول بكل القري التابعة للمركز.





8. المنيا





شكلت أمانة مركز المنيا لحزب مستقبل وطن برئاسة النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة، غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها وحلها بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة، حيث أكد أمين المركز، أن غرفة العمليات استمرت لمدة يومين لمتابعة حالة هطول الامطار والرياح الشديدة والتغيرات في حالة الطقس على مستوى نجوع وقرى المركز ومعالجة اي مشكلات في قطاعات الكهرباء ومياه الشرب وتجمعات المياه بالشوارع بالتواصل مع المسؤولين التنفيذيين وشركتي الكهرباء ومياه الشرب وأمناء الوحدات الحزبية القروية الـ60 على مستوي المركز.





9. جنوب سيناء





شكلت أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة، برئاسة جيفارا الجافي أمين الحزب بالمحافظة، غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها وحلها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.





10. بورسعيد





أقامت أمانة الحزب، برئاسة عادل اللمعي، أمين الحزب بالمحافظة، غرف عمليات بالتنسيق مع أمانات الأقسام بالمحافظة، للتواصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة الأمطار الغزيرة والتي تضرر بسببها العديد من المواطنين.





11. الدقهلية





قامت أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية، بالتعاون مع المحافظة في 22 مركز ومدينة بكسح مياه الأمطار وتمهيد الطرق الفرعية برعاية النائب محمد المرشدي أمين الحزب بالدقهلية، حيث قامت غرفة عمليات الحزب بالمحافظة والمراكز والاقسام بمتابعة حالة الطقس لحين انتهاء الموجة السيئة، كما تم تخصيص بعض سيارات الحزب والتي تم وضع عليها اسم الحزب لتوصيل المواطنين الى الاماكن التي يرغبون في الوصول اليها.





12. الشرقية





وقامت أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة، بقيادة المهندس أحمد الخطيب أمين الحزب بالمحافظة، بالتزامن مع استمرار تساقط الأمطار على كافة الأنحاء، كثفت من تواجدها فى شوارع مدينة العاشر من رمضان، لتوزيع وجبات طعام وعصائر على العمال المتواجدين في الشوارع لشفط مياه الأمطار، حيث إنه نظم ورديات مستمرة ليلا نهارا لمواصلة شفط مياه الأمطار.





13. دمياط





وكثفت أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة، بقيادة النائب محمد الحمادي الحصى أمين الحزب بالمحافظة، من دورها الخدمي والوقوف يدا واحدة أثناء الأزمات التي تمر بها البلاد، حيث قامت أمانة مركز كفر سعد وبمشاركة المجتمع المدني والوحدات القروية بكسح مياه الأمطار بقريتى العباسية، الإبراهيمية البحرية.