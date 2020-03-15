لم تحدث منذ 1996.. نائب المرج يعتذر للأهالي عن هذه الأزمة

قدم النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، اعتذاره لأهالي المرج بمختلف المناطق بسبب انقطاع الكهرباء الذي استمر لمدة يومان ببعض المناطق خاصة منطقة كفر ابو صير ومنطقة الشيخ عبيد وبعض شوارع عين شمس وبعض المناطق بمنطقتي الجزيرة والفلاحة وبركة الحاج وكفر الشرفا، مردفا: "كل ده كان حفاظا علي حياة اهالينا وأولادنا".





ونوه علي في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إلى تزايد بعض المياة بالشوارع نظرا لعدم القدرة الاستيعابية لشبكات مياة الصرف الصحي وخاصة بمحطة الخزان التي لم تتناسب قدرتها الاستيعابية مع كميات الأمطار الكبيرة، لافتا إلى أن هذه السيول والأمطار لم تكن بهذه الكثرة ولسعات ممتدة منذ عام ١٩٩٦.





كما وجه نائب المرج الشكر للجهات التنفيذية والأهالي وشباب المرج علي هذا التعاون والصمود وخاصة:





1. شركة الصرف الصحى بالمرج وخاصة المهندس طه سليمان والمهندس عزت بهي والمهندس خيري فوزان وكل العاملين اللي بذلوا مجهود مستمر خلال ٤٨ ساعة الماضية.





2. شبكات كهرباء المرج وكل العاملين الذين بذلوا مجهود مستمر خلال ٤٨ ساعة الماضية ونخص بالذكر المهندس هيثم الرزاز.





3. حي المرج ومحافظة القاهرة خاصة المهندس ابراهيم صابر نائب المحافظ وعصام طلبة قائم الأعمال بحي المرج.





4. قسم شرطة المرج وخاصة العميد محمد مختار مأمور القسم والمقدم ابراهيم سليم رئيس مباحث المرج والنقيب عمرو إبراهيم والنقيب إسلام شعبان معاونا مباحث قسم المرج علي التواجد بالشارع والدعم لحل تلك الازمة.





5. أهالي وشباب المرج الذين تحملوا وتغلبوا علي ضعف الإمكانات بحي المرج وساهموا بشكل كبير في حل أزمات الشوارع والحارات. بايديهم.