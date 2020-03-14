قصة كفاح أستاذة لغة ألمانية مع إصابتها بكسر في الفقرات العنقية

قالت الدكتورة ايمان كريم استاذة علم اللغة الالمانية إنها تعرضت لحادث منذ 14 عاما ادى الى كسر فى الفقرات العنقية ، لافتة الى انها كانت طالبة ملتزمة فى المدرسة الالمانية.

واضافت الدكتورة ايمان كريم من خلال حوارها ببرنامج " كل يوم اسم " المذاع على "قناة مصر الأولى " انها كانت سعيدة بحياتها بأسرتها ، مؤكدة انه بعد الحادث لم تستطع الحركة بعد ذلك واكملت باقى حياتها على كرسى متحرك .

واشارت استاذة علم اللغة الالمانية الى ان حياتها حدث بها تغيير جذرى قد يظن البعض انه للأسوأ وانما هو تغير للأفضل ولحياة جديدة ، موضحة انها مرت بتحديات وصعوبات جعلتها تؤمن بحكمة الله لها .

وتابعت استاذة علم اللغة الالمانية ان حياتها ومستقبلها تغير تماما الى الافضل والى كل ما هو ناجح ، لافتة الى انها كانت من الممكن ان تكون انسانة عادية جدا فى حياتها ولا يشعر بها احد .

واكدت انها عند تعرضها للحادث لم يكن لديها اى وعى بفكرة الشلل الرباعى ، منوهة الى انه لم يكن هناك وعى كافى فى مصر بكيفية التعامل مع هذا النوع من الامراض .

واوضحت انها سافرت الى انجلترا وتعرضت الى طرق تأهيلية تساعدها على ممارسة حياتها من جديد بأختلاف وتميز .