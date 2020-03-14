AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قصة كفاح أستاذة لغة ألمانية مع إصابتها بكسر في الفقرات العنقية

السبت 14/مارس/2020 - 05:12 م
ايمان كريم
ايمان كريم
Advertisements
ريهام فيكتور

قالت الدكتورة ايمان كريم استاذة علم اللغة الالمانية إنها تعرضت لحادث منذ 14 عاما ادى الى كسر فى الفقرات العنقية ، لافتة الى انها كانت طالبة ملتزمة فى المدرسة الالمانية.

واضافت الدكتورة ايمان كريم من خلال حوارها ببرنامج " كل يوم اسم " المذاع على "قناة مصر الأولى "  انها كانت سعيدة بحياتها بأسرتها ، مؤكدة انه بعد الحادث لم تستطع الحركة بعد ذلك واكملت باقى حياتها على كرسى متحرك .

واشارت استاذة علم اللغة الالمانية الى ان حياتها حدث بها تغيير جذرى قد يظن البعض انه للأسوأ وانما هو تغير للأفضل ولحياة جديدة ، موضحة انها مرت بتحديات وصعوبات جعلتها تؤمن بحكمة الله لها .

وتابعت استاذة علم اللغة الالمانية ان حياتها ومستقبلها تغير تماما الى الافضل والى كل ما هو ناجح ، لافتة الى انها كانت من الممكن ان تكون انسانة عادية جدا فى حياتها ولا يشعر بها  احد .

واكدت انها عند تعرضها للحادث لم يكن لديها اى وعى بفكرة الشلل الرباعى ، منوهة الى انه لم يكن هناك وعى كافى فى مصر بكيفية التعامل مع هذا النوع من الامراض .

واوضحت انها سافرت الى انجلترا وتعرضت الى طرق تأهيلية تساعدها على ممارسة حياتها من جديد بأختلاف وتميز .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن أسرار ومهارات الطبيب الفرعوني

مركز زاهي حواس للمصريات ينظم محاضرة عن أسرار ومهارات الطبيب الفرعوني

رئيس جامعة الأزهر يكرم الدكتور هاني عبد الجواد لجهوده المتميزة في مجال جراحات العمود الفقري

ليس زواجها الأول.. 5 معلومات عن شقيقة محمد رمضان بعد إعلان خطوبتها

ترشيحاتنا

عادة مميتة تنهي حياة طفل في الشهور الأولى.. تفاصيل

أعراض كورونا الجديد.. حمى شديدة وتغير لون الشفاه

الصحة العالمية توجه الشكر لـ كلوب وليفربول.. اعرف السبب

الرئيس السيسي يقرر تعليق الدراسة أسبوعين في الجامعات والمدارس

أهم الأخبار | تعليق الدراسة أسبوعين و100 مليار جنيه لمواجهة كورونا.. والجبلاية تتحدى الفيروس بـ 8 قرارات

الرئيس السيسي: تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة مواجهة فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للبنات.. احذري أدوات من الميكب تنقل كورونا

بجاكت كلاسيكي .. ريم مصطفي تبهر متابعيها بإطلالة أوربية

ثبتت التربة وزادت الخزان الجوفى.. المحميات الطبيعية في سيناء أكبر المستفيدين من مياه الأمطار