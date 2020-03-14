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شاهد.. مفاجأة تفجرها وزيرة التضامن في جنازة ضحايا منطقة الزرايب

السبت 14/مارس/2020 - 04:53 م
الوزيرة نيفين القباج،
الوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي
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فرح علاء الخولي

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المصريين على قلب رجل واحد ولا تفرقة بين المسلمين والمسيحيين، وأن الهدف الأساسي من حضور الوزيرة، جنازة ضحايا منطقة الزرايب اثر موجة الطقس السييء خلال الـ 48 ساعة الماضية هو دعمهم وتعزيتهم فيما أصابهم.


وتابعت الوزيرة نيفين القباج، خلال كلمتها في جنازة ضحايا موجة الطقس بمنطقة الزرايب، التي تذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن غدًا سيكون أفضل لسكان منطقة الزرايب، ووعدت الوزيرة بتأمين حياة أفضل لجميع ساكني المنطقة من خلال تعويضات مادية ومعنوية.


وأشارت القباج، إلى أن الإعانة العاجلة التي قدمت بالأمس من قبل الوزارة كانت لتقديم مساعدات سريعة للأسر، ولكن ليست المساعدات الأخيرة لهم.


ووعدت أن كل الأسر التي تضررت من الطقس السييء امس وأول أمس سيتم تعويضها، وان ليس هناك مشكلة كموارد مادية وأن كل ما يحتاجونه سيقدم.


وأشارت إلى أن يجب تكاتف كل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والقطاع الخاص لتوفير سكن آمن يليق بمواطنين منطقة الزرايب، وتوفير فرص عمل وتشغيل لهم بنفس المجالات الذين يعملون ويشتغلون بها.



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