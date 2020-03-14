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محافظات

إجراء احترازي..تطهير الدواوين والمصالح الحكومية بالبحيرة للوقاية من كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 05:20 م
تطهير الدواوين والمصالح
تطهير الدواوين والمصالح الحكومية بالبحيرة للوقاية من كورونا
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جمالات الدمنهوري
تواصل محافظة البحيرة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، للوقاية والتوعية بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه، إلى جانب تطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات والأنشطة الجماعية، ومنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس ومنعه من الانتشار .

وأكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة تنفيذ حملات مكبرة للتوعية والنظافة وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بالمحافظة ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد ؛ مشيرًا إلى استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات .

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس فى جميع القطاعات وطرق الوقاية منه والعمل على توعية المواطنين مع الإهتمام بغسل الأيدى باستمرار وبالنظافة العامة مع التوجيه بتوزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة .

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ؤمن جانبه أوضح د.يسري بيومي وكيل وزارة الصحة ، أنه تم تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية ، مؤكدًا أن فريق التعقيم وطب الأمراض المتوطنة ، قام برش وتطهير ديوان عام المحافظة والمباني الملحقة وبعض المصالح والدواوين .

وأشار الى التنسيق مع باقي المصالح لاستكمال عملية التطهير.، ولعمل حملات توعية للعاملين بالمنشآت الحيوية بالمحافظة ، وتدريب فريق لرش وتطهير أماكن العمل بتلك المنشآت وتدريب العاملين علي كيفية وأهمية غسل الأيدي وتطهير الأسطح وكذا التدريب علي تعليمات العطس والسعال وتفادي التواجد بالأماكن المزدحمة .  

 
إجراء احترازي..تطهير الدواوين والمصالح الحكومية بالبحيرة للوقاية من كورونا
إجراء احترازي..تطهير الدواوين والمصالح الحكومية بالبحيرة للوقاية من كورونا
إجراء احترازي..تطهير الدواوين والمصالح الحكومية بالبحيرة للوقاية من كورونا
إجراء احترازي..تطهير الدواوين والمصالح الحكومية بالبحيرة للوقاية من كورونا
إجراء احترازي..تطهير الدواوين والمصالح الحكومية بالبحيرة للوقاية من كورونا
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