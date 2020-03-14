برلماني يطالب بتوضيح حيازة الأفدنة فى كارت الفلاح

قال النائب برديس عمران، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن كارت الفلاح مهم جدا لصرف الخدمات الزراعية للفلاح من أسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج.









وأضاف برديس عمران، فى تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن أهم شيء فى كارت الفلاح أن يكون النظام المعتمد فى الكارت تم إعداده بطريقة صحيحة، بحيث تكون حيازة الأفدنة للفلاح واضحة فى الكارت، بحيث تكون منظومة صحيحة ومفعلة، مطالبًا بأن يقوم جهاز الكمبيوتر بتسجيل كل البيانات بشكل صحيح حتى يستفيد الفلاح من هذا النظام.









وأوضح أن إعلان وزير الزراعة إطلاق منظومة كارت الفلاح في الشرقية والبحيرة سيكون بمثابة تجربة لنظام الكارت، بحيث يطبق على هاتين المحافظتين، وإذا ظهرت مشاكل فى تطبيق النظام يتم تلافيه قبل تطبيقه على باقى المحافظات، بحيث يتم التوصل لحل أمثل ويؤدى الغرض ويستفيد منه الفلاح للحصول على كل مستحقاته من خلال هذا الكارت.







