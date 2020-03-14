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برلمان

برلماني يطالب بتوضيح حيازة الأفدنة فى كارت الفلاح

السبت 14/مارس/2020 - 04:38 م
كارت الفلاح
كارت الفلاح
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معتز الخصوصى
قال النائب برديس عمران، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن كارت الفلاح مهم جدا لصرف الخدمات الزراعية للفلاح من أسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج.


وأضاف برديس عمران، فى تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن أهم شيء فى كارت الفلاح أن يكون النظام المعتمد فى الكارت تم إعداده بطريقة صحيحة، بحيث تكون حيازة الأفدنة للفلاح واضحة فى الكارت، بحيث تكون منظومة صحيحة ومفعلة، مطالبًا بأن يقوم جهاز الكمبيوتر بتسجيل كل البيانات بشكل صحيح حتى يستفيد الفلاح من هذا النظام.


وأوضح أن إعلان وزير الزراعة إطلاق منظومة كارت الفلاح في الشرقية والبحيرة سيكون بمثابة تجربة لنظام الكارت، بحيث يطبق على هاتين المحافظتين، وإذا ظهرت مشاكل فى تطبيق النظام يتم تلافيه قبل تطبيقه على باقى المحافظات، بحيث يتم التوصل لحل أمثل ويؤدى الغرض ويستفيد منه الفلاح للحصول على كل مستحقاته من خلال هذا الكارت.


وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن بدء تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" فى محافظتى الشرقية والبحيرة اعتبارًا من غد، الأحد، وذلك بعد أن تم الانتهاء من ميكنة جميع الجمعيات بهاتين المحافظتين والبالغ عددها 1183 جمعية من خلال تزويدها بأجهزة التابلت ونقاط البيع الـ POS وتدريب العاملين بها على استخدام الأجهزة وصرف الأسمدة للمزارعين والفلاحين باستخدام الكارت من خلال مسئول شركة "إى فاينانس"، ويبلغ عدد الكروت المسلمة للبنك الزراعى المصرى الذى يتولى توزيع الكروت على أصحابها من خلال شبكة فروعه المختلفة فى هاتين المحافظتين 615227 كارتا.


ويأتي ذلك فى إطار اهتمام الدولة بأهمية التحويل الرقمى وميكنة الخدمات التى تقدم للمواطنين، وفى ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على إطلاق منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" فى المحافظتين.
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