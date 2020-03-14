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اقتصاد

حزب الله: لسنا ضد المساعدة من صندوق النقد.. لكن حسب الشروط

السبت 14/مارس/2020 - 04:43 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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رويترز


قال زعيم جماعة حزب الله اللبنانية يوم الجمعة إن الحزب لا يعارض حصول لبنان على مساعدة أجنبية للخروج من أزمته المالية، حتى من صندوق النقد الدولي، ما دامت بلا شروط تضر بمصالحه الوطنية.

 

وقال الأمين العام للحزب حسن نصر الله في كلمة تلفزيونية إن جماعته المدعومة من إيران تعارض زيادة ضريبة القيمة المضافة وأي شروط يمكن أن ”تفجر“ لبنان.

 

وقال نصر الله إنه إذا كانت الشروط لا تنتهك السيادة اللبنانية أو لا تتعارض مع القانون اللبناني ”فلا مانع لدينا“.

 

كان لبنان قد أعلن قبل أيام أنه لا يمكنه سداد ديونه في مواعيدها مع مواجهته أزمة مالية غير مسبوقة أضعفت عملته وتسببت في ارتفاع الأسعار وتأجيج الاضطرابات.

 

وقال وزير المال اللبناني غازي وزني لرويترز يوم الخميس إن خطة لبنان لمعالجة أزمته المالية ستلبي توصيات صندوق النقد الدولي وستكون جاهزة خلال أسابيع، مضيفا أن أي لجوء إلى برنامج للصندوق يجب أن يكون محل توافق سياسي وألا تتسبب الشروط في أي معاناة.

 

وقال حزب الله إنه يرفض السماح لصندوق النقد بإدارة أزمة لبنان

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