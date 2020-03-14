AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

محافظ بورسعيد يقرر تعليق الدراسة غدا

السبت 14/مارس/2020 - 04:31 م
صدى البلد
Advertisements
قسم التعليم
بناءً على تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وحرصا على سلامة الطلاب، قررت مديرية التعليم ببورسعيد تعطيل الدراسة غدا، الأحد، بجميع مدارس بورسعيد وضواحيها "للطلاب فقط"، لحين الانتهاء من كسح مياه الأمطار من أفنية المدارس.

ويتم كسح المياه بواسطة الأجهزة المعنية ومجلس الأمناء والمشاركة المجتمعية، مع التأكيد على حضور جميع العاملين بالمدارس غدا للمعاونة فى تجهيز المدارس استعدادا لاستقبال الطلاب، والتنبيه على جميع مديرى المدارس بفصل التيار الكهربى عنها واستمرار توقف مجموعات التقوية حتى يوم الأحد الموافق ١٥ مارس الجارى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظة بلا دروس خصوصية.. بدء مجموعات التقوية بالمدرسة الثانوية الزراعية في كفر الشيخ

تعليم الغربية يتابع حالة المدارس ويشدد على كسح مياه الأمطار.. صور

محافظ المنوفية يقرر تعطيل الدراسة غدا بالمدارس

محافظ المنيا يقرر تعطيل الدراسة بالمدارس غدا

محافظ كفر الشيخ يقرر تعطيل الدراسة في المدارس .. غدا

ترشيحاتنا

عادة مميتة تنهي حياة طفل في الشهور الأولى.. تفاصيل

أعراض كورونا الجديد.. حمى شديدة وتغير لون الشفاه

شاهد.. 20 إطلالة مختلفة لـ رضوى الشربيني

إعلامي شهير يوضح حقيقة مرضه بالكورونا

الأهلي يستقر على تجديد تعاقد أحمد فتحي موسمين وعاشور ووليد سليمان موسما واحدا

دبلوماسية مصر ترعب إثيوبيا.. أديس أبابا تنفذ حملة مضادة وتروج لمقترح تفاوضي جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجاكت كلاسيكي .. ريم مصطفي تبهر متابعيها بإطلالة أوربية

ثبتت التربة وزادت الخزان الجوفى.. المحميات الطبيعية في سيناء أكبر المستفيدين من مياه الأمطار

المدارس أرض خصبة لانتقال الفيروس.. معلومات جديدة عن إصابة الأطفال بـ كورونا