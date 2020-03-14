محافظ بورسعيد يقرر تعليق الدراسة غدا

بناءً على تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وحرصا على سلامة الطلاب، قررت مديرية التعليم ببورسعيد تعطيل الدراسة غدا، الأحد، بجميع مدارس بورسعيد وضواحيها "للطلاب فقط"، لحين الانتهاء من كسح مياه الأمطار من أفنية المدارس.



