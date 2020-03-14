محافظ بورسعيد يقرر تعليق الدراسة غدا

بناءً على تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وحرصا على سلامة الطلاب، قررت مديرية التعليم ببورسعيد تعطيل الدراسة غدا، الأحد، بجميع مدارس بورسعيد وضواحيها "للطلاب فقط"، لحين الانتهاء من كسح مياه الأمطار من أفنية المدارس.
ويتم كسح المياه بواسطة الأجهزة المعنية ومجلس الأمناء والمشاركة المجتمعية، مع التأكيد على حضور جميع العاملين بالمدارس غدا للمعاونة فى تجهيز المدارس استعدادا لاستقبال الطلاب، والتنبيه على جميع مديرى المدارس بفصل التيار الكهربى عنها واستمرار توقف مجموعات التقوية حتى يوم الأحد الموافق ١٥ مارس الجارى.