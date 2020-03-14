داليا زيادة: مصر تقدمت كثيرا في ملف حقوق الإنسان

قالت الدكتورة داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن مصر تقدمت كثيرًا في ملف حقوق الإنسان، خصوصًا على مستوى قضايا المواطنة، وحقوق المرأة، وتمكين الشباب وذوي الإعاقة، وقضايا الاتجار بالبشر والهجرة وتعديل القوانين المهمة مثل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وقانون مكافحة الإرهاب، وغيرها.





وأضافت داليا زيادة في تصريح لـ "صدى البلد" أن جلسة المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نوفمبر، أقل حدة من الدورتين السابقتين، واستطاع وفد مصر فيها إثبات حسن نية الدولة المصرية في تطوير هذا الملف الهام، خلال السنوات القادمة، وهو ما انعكس بشكل عملي على نسبة التوصيات التي أعلنت مصر قبولها في مارس الجاري، والتي بلغت ٢٧٩ توصية من أصل ٣٧٢ توصية بنسبة تقارب ٨٠٪؜، بعد مراجعة التوصيات واستبعاد المثير للجدل منها، خصوصًا تلك التي ما زالت تقابل برفض شعبي وديني ومجتمعي واسع مثل أحكام الإعدام والمثلية الجنسية.





وأكدت داليا أنها تتوقع أن تلتزم مصر بتنفيذ هذه التوصيات التي قامت بتبنيها، خصوصًا في ظل وجود الهيئة الوطنية المنوط بها متابعة تنفيذ التوصيات وتطوير حالة حقوق الإنسان بشكل عامل داخل مصر.



