عضو اتحاد الكرة: الدوري مستمر وتأجيل المسابقة مرهون بقرار مجلس الوزراء

أكدت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن مسابقة الدوري مستمرة بشكل طبيعي، وأن تأجيلها مرهون بقرار مجلس الوزراء والتقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية بخصوص الوضع في مصر بشأن فيروس كورونا.





وقالت الدكتورة سحر عبد الحق: "ليس لنا علاقة بالدول الأخرى، نحن في اتحاد الكرة قررنا تأجيل الدوري يومي السبت والأحد بسبب سوء الأحوال الجوية والمباريات سيتم استئنافها بصورة طبيعية بداية من الاثنين المقبل".





ونفت عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، ما تردد بشأن دعوة اللجنة الخماسية لحضور اجتماع مع رئيس الوزراء اليوم، السبت، لحسم مصير الدوري.



