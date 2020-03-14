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فن

عبير صبري تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة لجمهورها

السبت 14/مارس/2020 - 06:52 م
عبير صبرى
عبير صبرى
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شيرى نبيل
شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها عن طريق نشر مجموعة من الصور وهي تحتفل بعيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
وعلقت عبير صبري على الصورة: "النهارده عيد ميلادي كل سنة وأنا طيبة وحلوة وجميلة. بعد المطر والعاصفة النهارده الشمس طلعت والطبيعة استقرت مش محتاجه اشرح ده معناه ايه بكل تواضع وغرور برج الحوت المهم انا بتمني من ربنا سبحانه وتعالي يختارلي الخير ويحفظني ويحفظ جوزي واهلي ويبارك فيهم.. يالا ادعولي دعوات حلوة".

وتشارك الفنانة عبير صبرى فى مسلسل «الأخ الكبير» الذى يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية. 

ويؤدي بطولة المسلسل بجانب عبير صبري كل من محمد رجب وهبة مجدى ومحمد عز وأحمد حلاوة.  
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