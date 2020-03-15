اقتراح برغبة لتحويل الوحدة المحلية فى قرى غرب الموهوب بالداخلة إلى مركز

قال النائب برديس عمران ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أنه تقدم بإقتراح برغبة إلى لجنة الإقتراحات والشكاوى بالبرلمان وذلك لتحويل الوحدة المحلية فى قرى غرب الموهوب بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد إلى مركز.

وأشار عمران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الهدف من تحويل قرى غرب الموهوب إلى مركز هو توسيع خدماتها ، بالإضافة إلى أنها قرى واسعة تحتاج إلى مركز يقود التنمية والإستثمار.

وكان رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء الماضى ، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة ما يزيد على 80 طلب إحاطة وسؤالا وطلب مناقشة عامة موجهة لوزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى.

وتضمنت طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة تلوث نهر النيل وحالات التعدى عليه، غرامات مزارعي الأرز، وسبل الاستفادة من مياه الأمطار، وآليات الحكومة لمواجهة الفقر المائى، على أن تنعقد الجلسة التالية يوم 29 مارس الجارى.