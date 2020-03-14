يعاني من فيروس الكبد .. شاب يستغيث بـ"صدى البلد" ويناشد الجهات المسئولة علاجه

شاب

لا يتجاوز عمره العشرين عامًا





وأوضح الشاب " أ.ج" المقيم فى مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، أنه يعانى أيضًا عدم توافق سنه مع جسده حيث يمثل جسده جسد طفل لم يتمم عشرة أعوام.



وتأثر الشاب جسديًا ونفسيًا بشكل كبير مما تسبب فى فقدانه القدرة على الحركة والمشى، وأصبح يحتاج إلى علاج نفسى ولكنه لا يستطيع تحمل تكاليفه المادية.

للتواصل مع الحالة 01273200467 ، 01212612167.

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استغاثبـ"صدى البلد"، مناشدا الجهات المسئولة التدخل لتوفير العلاج اللازم له، موضحا أنه يعانى من الإصابة بفيروس الكبد الوبائي ومشاكل في الكلى حيث يقوم بغسل الكلى فى مستشفى ديراموس.