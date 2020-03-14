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بين الناس

يعاني من فيروس الكبد .. شاب يستغيث بـ"صدى البلد" ويناشد الجهات المسئولة علاجه

السبت 14/مارس/2020 - 05:07 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
استغاث شاب لا يتجاوز عمره العشرين عامًا بـ"صدى البلد"، مناشدا الجهات المسئولة التدخل لتوفير العلاج اللازم له، موضحا أنه يعانى من الإصابة بفيروس الكبد الوبائي ومشاكل في الكلى حيث يقوم بغسل الكلى فى مستشفى ديراموس.

وأوضح الشاب "أ.ج" المقيم فى مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، أنه يعانى أيضًا عدم توافق سنه مع جسده حيث يمثل جسده جسد طفل لم يتمم عشرة أعوام.

وتأثر الشاب جسديًا ونفسيًا بشكل كبير مما تسبب فى فقدانه القدرة على الحركة والمشى، وأصبح يحتاج إلى علاج نفسى ولكنه لا يستطيع تحمل تكاليفه المادية.

للتواصل مع الحالة 01273200467 ، 01212612167.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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