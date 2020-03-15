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مرأة

هنفطر إيه النهارده .. بيتزا البيض والجبنة المقلية وعصير جوافة باللبن

الأحد 15/مارس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
إذا كنت تحاولين تقديم فطار مختلف لأسرتك يمكنك أن تتعرفي على أصناف جديدة لفطار لذيذ وغير مكلف ، يمكنك تقديم بيتزا البيض مع سلطة الجبنة المقلية وعصير جوافة باللبن هذه الوجبة تكون مليئة بالفيتامينات ووجبة متكاملة غذائية.

- بيتزا البيض:
المقادير : 4 بيضات ، ملح وفلفل اسمر حسب الرغبة ، نصف كوب دقيق ،
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر ، ملعقتين كاتشاب ، جبن موتزاريلا مبشور

الحشو
حسب المتوفر عندك فلفل ألوان أو زيتون أو بصل
- الطريقة
- نخفق البيض مع الملح والفلفل
- ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونقلبهم جيدا الى ان يتجانس الخليط تماما
- ندهن طاوة تيفال بقليل من الزيت ونسخنها ثم نضع الخليط ونغطيها الى ان ينضج على نار متوسطة
بعد نضج البيض نضيف كاتشاب ثم بعض من الجبن ثم الحشو ثم جبن مرة اخرى
ونغطيها مرة اخرى لدقيقة او اثنين ليسيح الجبن ليسيح الجبن ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا

- الجبنة المقلية 
المقادير:
شرائح جبنة رومي بس تكون متقطعة سميكة
بقدونس مفروم ناعم جدا
فلفل اسود -بهارات بسيطة
دقيق
بيض
بقسماط ناعم
ضعي  البقدونس علي البيض والفلفل الأسود والبهارات وقلبيهم كويس
بطني الجبنة بالدقيق ثم ضعيها  في البيض وبعدين البقسماط
خديها في التلاجة مش اقل من نص ساعة
وضعيها في زيت غزير سخن 

- طريقة عمل جوافة باللبن
المقادير
4 ثمرة جوافة
عسل
لبن

طريقة التحضير
أحضري الخلاط الكهربائي ثم ضعي به الجوافة 
أزيلي بذر الجوافة ثم ضعيها في الخلاط و اخلطي المزيج.
اضيفي العسل و اللبن الى الخلاط  و اخلطي مرة اخرى حتى تمام الاختلاط.
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