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رياضة

وزير الشباب والرياضة يوجه باستضافة أهالي قرية الديسمي بمراكز شباب الصف

السبت 14/مارس/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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ريهام بكير
في إطار مواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفتح مركز شباب الصف البلد وتجهيزه بكافة المستلزمات المطلوبة لاستقبال عدد من أبناء قرية الديسمي التي تضررت من مخرات السيول نتيجة سوء الطقس الذي شهدته البلاد.

كما كلف وزير الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بالاستعداد التام وتوفير كافة التجهيزات بمركز شباب أبو سنه، ومركز شباب الجزيرة الشقراء، ومركز شباب جنوب الصف؛ لاستقبال باقي أسر قرية الديسمي بعد أن تسلمها الجيش لإجراء شفط المياه بمعداته.

يذكر أن الوزير قد وجه بفتح مراكز الشباب لاستضافة الحالات التي تضررت من موجة الطقس السيئ، وفتح المنشآت الشبابية أمام العالقين المسافرين بين المحافظات بعد توقف حركة القطارات ووسائل النقل العام.
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