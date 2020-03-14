وزير الشباب والرياضة يوجه باستضافة أهالي قرية الديسمي بمراكز شباب الصف

في إطار مواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفتح مركز شباب الصف البلد وتجهيزه بكافة المستلزمات المطلوبة لاستقبال عدد من أبناء قرية الديسمي التي تضررت من مخرات السيول نتيجة سوء الطقس الذي شهدته البلاد.

كما كلف وزير الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بالاستعداد التام وتوفير كافة التجهيزات بمركز شباب أبو سنه، ومركز شباب الجزيرة الشقراء، ومركز شباب جنوب الصف؛ لاستقبال باقي أسر قرية الديسمي بعد أن تسلمها الجيش لإجراء شفط المياه بمعداته.