محافظ الفيوم يتفقد منازل المتضررين من مياه الأمطار بوادي النزلة.. فيديو









وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال تفقده لمنازل المتضررين وجه بسرعة إجلاء عدد من الأسر إلى عمارات الإيواء ومراكز الشباب بمركز يوسف الصديق، لحين استقرار الأوضاع المناخية، كما وجه مسئولي التضامن الاجتماعي بسرعة توفير المساعدات العاجلة لمختلف الأسر المتضررة، وكذلك مديرية التموين لتوفير السلع الغذائية والخبز اللازم لتلك الأسر.





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وأشار محافظ الفيوم إلى أن جميع جهود المحافظة بمختلف أجهزتها تتجه نحو رفع آثار الأمطار وتجمعات المياه بمختلف الشوارع والميادين بشتى أنحاء مراكز المحافظة وقراها، والعمل على التخفيف على المواطنين ومساعدة المتضررين منهم بسب الأمطار، مشددًا على التنسيق الدائم بين مختلف الجهات لإنجاز الأعمال ورفع جميع الآثار المترتبة على سوء الأحوال الجوية وظروف الطقس السيئ.





تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، منازل المتضررين بمنطقة وادي النزلة بمركز يوسف الصديق، بسبب ارتفاع منسوب المياه جراء هطول الأمطار خلال اليومين السابقين.وأكد المتحدث الرسمي أن محافظ الفيوم تواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعي لتوفير المساعدات العينية من أغطية وأغذية وخلافه للمضارين من خلال الهلال الأحمر المصري، لافتًا إلى أن المحافظ تفقد أحد مراكز الشباب بقرية السنجأ المعد لاستقبال الأسر المتضررة للتأكد من جاهزيته.اقرأ أيضا:ولفت المتحدث الرسمي إلى أن غرفة العمليات في انعقاد دائم على مدار الساعة، لتلقى الشكاوى والعمل على حلها فورًا من قبل الجهات المختصة لحين استقرار الأوضاع.