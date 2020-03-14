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محافظات

بعد أن حوله الأطفال إلى حمام سباحة.. محافظة المنوفية تعيد الحياة لكوبري السمك وشفط مياه الأمطار.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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مروة فاضل
واصل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية متابعة إزالة أثار موجة الطقس السيىء على مدار اليوم الثالت على التوالى من خلال توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بشفط تجمعات المياه من القرى والمدن واستمرار تمركز عربات شفط المياه بالشوارع للتعامل مع بؤر التجمعات وخاصة المناطق المنخفضة، مشيرًا إلى تحسن الأوضاع نسبيًا واستمرار متابعة المستجدات على مدار الساعة.

كانت محافظة المنوفية تعرضت لموجة من الطقس السيىء وتساقط كمية من الأمطار خلال اليومين الماضيين تفوق سعة شبكة الصرف، مما أدى إلى توقف بعض محطات الرفع عن العمل وتكدس المياه بالمناطق المنخفضة ونتج عن ذلك تكدس المياه بنفق الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفى "كوبرى السمك " حتى حوله الأطفال إلى حمام سباحة، وأمر المحافظ بالتعامل الفورى منذ مساء أمس وتم شفط جميع تجمعات المياه وأصبح النفق يعمل بكامل طاقته.

يذكر أنه تم الدفع بـ414 معدة في نطاق الوحدات المحلية من سيارات شفط مياه وجرارت كسح ولوادر ومعدات رفع قمامة وأبراج كهرباء للتعامل الفوري مع الأحداث، كما تم الدفع بـ34 سيارة كسح و12 نافوري و7 سيارات شفط و10 لوادر و62 ماكينة شفط وطرد وعدد 1 سيارة طوارئ معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
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