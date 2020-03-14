شاهد.. جهود أجهزة وزارة الداخلية لإنقاذ المضارين من موجة الطقس الأخيرة

تلقت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية العديد من البلاغات التي تفيد إرتفاع منسوب مياه الأمطار ببعض المناطق والقرى بمحافظتى القاهرة والجيزة (15 مايو " القاهرة" - العزبة الشرفية ، كفر الديسمى ، عرب السودان، عرب أبوساعد " الجيزة" ) الأمر الذى أدى إلى وقوع تلفيات ببعض المرافق العامة وتأثر مساحات من الأراضى الزراعية والمنازل السكنية.





وانتقلت على الفور وحدات الإنقاذ من قوات الحماية المدنية مصحوبة بقوات التدخل السريع وسيارات النجدة وتم التعامل مع البلاغات المختلفة بإنقاذ العالقين فى المنازل المنهارة جزئيًا، كما تم إنتشال السيارات العالقة بالمياه وإنقاذ قائديها.





ولاقت سرعة إنتقال القوات لمحال البلاغات إستحسان ورضاء المواطنين، وقدموا الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع كافة البلاغات.





فى ذات السياق، قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوزيع المساعدات العينية ( بطاطين ، عبوات مواد غذائية متنوعة) على المواطنين المضارين من موجة الطقس السيىء ببعض المناطق بمنطقة 15 مايو.





يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين، ولاسيما فى المواقف الطارئة التى تتطلب تدخل أجهزة الأمنية، وفى ظل التداعيات الأخيرة التى شهدتها بعض المناطق جراء موجة الطقس السيئ.