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برلمان

مستقبل وطن بمدينة نصر يلبي استغاثة المواطنين ويحل أزمة تجمع المياه.. صور

السبت 14/مارس/2020 - 05:25 م
مستقبل وطن بمدينة
مستقبل وطن بمدينة نصر يحل أزمة تجمع المياه والصرف الصحي
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ماجدة بدوى وعبد الرحمن سرحان
سارع حزب مستقبل وطن بمدينة نصر بقيادة الدكتور عاطف الشريف، لتلبية الشكاوي التي جاءت على رقم الهاتف الذي خصصته أمانة الحزب، لتلقي شكاوي المواطنين بمنطقة مدينة نصر.

كما وطأت أقدام مجموعة من قيادات الأمانة، بشارع السباح عبدالمنعم الشربيني بحي زهراء مدينة نصر، فور العلم بغرق الشوارع وانسداد بالوعات الصرف الصحي، بسبب هطول الأمطار الغزيرة على مدار الأيام الماضية. 

جدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن بمدينة نصر خصص رقم هاتف لتلقي شكاوي المواطنين فور إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة طقس سيئ تضرب بعض المحافظات والقاهرة.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، في مساندة الحكومة لسد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، إضافًة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا وغير القادرين.
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