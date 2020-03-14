آراء المصريين عن تعطيل الدراسة بسبب فيروس كورونا | فيديو

أثار انتشار فيروس كورونا المستجد -أو وفق التسمية الجديدة "كوفيد 19" حالةً من الرعب والفزع حول العالم، بعد أن اجتاح ما يقرب من 30 بلدًا ومنطقة في قارات مختلفة، وتخطت حالات الإصابة به 45 ألف شخص، مات من بينهم أكثر من 1000 فرد (حتى نشر التقرير)، معظمهم في الصين، التي اندلع فيها المرض نهاية ديسمبر الماضي.









وحتى اللحظة، لا يزال العالم عاجزًا عن التوصل إلى لقاح أو عقار فعّال للوقاية أو العلاج منه، لذا تبقى التوصيات وتدابير التحكم في انتشار العدوى الملاذ الوحيد والآمن حتى الآن لمنع انتشار عدوى فيروس "كوفيد 19





لذلك اتخذت بعض الدول العربيه والاوروبيه بعض الإجراءات الاحترازيه منعا لانتشار عدوى هذا المرض من ضمنها منع التجمهر وتعطيل الدراسه فترة انتشار هذا المرض.





لذلك رصدت كاميرا موقع صدى البلد الاخباري، آراء بعض المواطنين حول ما اذا اتبعت مصر مسار تلك الدول في تعطيل الدراسه هل يؤيدون تعطيل الدراسة أم لا.









في البدايه قال مدحت رجب انه بالطبع مع قرار تعطيل الدراسة ولكن لفترة وجيزه لحين بداية الفصل الصيفي الذي سيقوم بدوره بحد انتشار الفيروس بسبب وجود أشعة الشمس بشكل مستمر.





وأضافت نيفين عادل انه يجب أن تتبع مصر الإجراءات الاحترازيه التي اتخذتها باقي الدول حتى وان لم يكن هناك انتشار الفيروس مثل باقي الدول ولكن يجب أن نحد من انتشاره.





وتابع عبدالله يحيى قائلا ان تأجيل الدراسه لن يفيد بشيء ولن يحد من انتشار الفيروس ولكن يجب إكتشاف علاج لهذا الفيروس وعمل حملات توعيه في جميع انحاء الجمهوريه للتوعية والحد من انتقال هذا المرض.









وأكد شريف عاطف على أنه يؤيد وبشده تعطيل الدراسه في المدارس والجامعات هذا العام لحين الانتهاء من تلك الازمه التي تهدد البشريه وتأجيل فصل دراسي لن يؤثر في شيء.









يشار الى ان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.