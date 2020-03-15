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برلمان

مدير مركز الفيروسات في ندوة صوت الشعب بأسوان: اتبعوا هذه النصائح لتجنب كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 04:01 ص
حزب صوت الشعب
حزب صوت الشعب
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حسن رضوان
عقد حزب صوت الشعب برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي ندوة توعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بمقر أمانة أسوان بإشراف محمد الداعون امين عام محافظة أسوان وعضو الهيئة العليا وأحمد حلمي خليل أمين الإعلام.

تحدث في الندوة  الدكتور طه محمود جابر مدير مركز الكبد والفيروسات والأمراض المعدية بحميات أسوان  حيث قدم روشتة شاملة للوقاية من الفيروس مؤكدا على  اهتمام الدولة لمكافحة الفيروس وحرصها على القضاء عليه.

وأوضح جابر، أنه لا توجد أي حالات بأسوان مصابة بفيروس كورونا المستجد وقدم بعض النصائح ومنها النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون وعدم استعمال المساحيق التي تأثر على جسم الانسان واستمع  للاستفسارات من بعض الحضور وتم الرد عليها بكل شفافية وكلها من  ناحية الأطفال حيث لم يثبت اي طفل حاليا مصاب بالفيروس لعدم تعرف الفيروس على البصمة الجينيه الخاصة بالأطفال وأوضح بعدد المصابين بالفيروس على مستوى العالم بلغ حوالي 142 ألف مواطن تم شفاء أكثر من 70 ألفا بدون علاج وعدد 67 ألفا بالعزل والعلاج وبلغ عدد الوفيات 5457.

وفي ختام كلمته أوضح أنه لا داع للذعر والخوف  وهلع المواطنين وعدم اتباع الشائعات التي تضر بمصر و المواقع والصفحات المشبوه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
مدير مركز الفيروسات في ندوة صوت الشعب بأسوان: اتبعوا هذه النصائح لتجنب كورونا
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