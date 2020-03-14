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محافظات

بعد انتهاء عاصفة التنين .. طقس معتدل يسود أسوان اليوم.. فيديو وصور

السبت 14/مارس/2020 - 07:41 م
طقس معتدل يسود أسوان
طقس معتدل يسود أسوان اليوم
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شاذلى عبد الفتاح
مازال يسود محافظة أسوان عاصمة الاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء الطقس المعتدل والشمس المشرقة لتتفرد عروس الجنوب والمشتى العالمى بهذا الجو الجاف وسط الأحوال الجوية المتقلبة التى تشهدها العديد من محافظات الجمهورية.

وفى هذا الصدد تستعرض  "صدى البلد" أبرز ما شهدته أسوان من تكاتف لكافة أجهزتها للتعامل مع أحوال الطقس والعواصف والرياح التى تعرضت لها المحافظة أول أمس الخميس .   

ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، تتعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس 12 مارس وحتى السبت 14 من نفس الشهر.  

وفى محافظة أسوان تم تنفيذ خطة شاملة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة، ورفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبا لأى آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أى طوارئ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة.  

وأكدت الأجهزة المختصة بمحافظة أسوان أن الوضع آمن فى شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول والبحيرات والسدود، وأنه يتم متابعة مخرات السيول ميدانيًا، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أى كمية من الأمطار، وتصريفها خلال موجة الطقس غير المستقر التى تمر بها مصر، وتم رفع درجة الاستعداد إلى القصوى، واستنفار المعدات الميكانيكية والأفراد، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة.  

من جهته شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على عدم وجود أى تعديات على مخرات السيول، مكلفًا مسئولى الرى حركة السحب وتجمعاتها بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، مع الاطمئنان على استعداد مخرات السيول والتى تشمل 36 مخرا صناعيا و23 سد حماية وحاجز ترابى و13 بحيرة صناعية تستوعب 3 مليون م3 .  

فيما أكد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان بأنه تم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى والتأكد من جاهزية المعدات ومخرات السيول ، موضحًا أنه تم المرور الميدانى على مخرات السيول وقسم المعدات والطوارئ  بناءًا على تعليمات المهندس رئيس قطاع الرى، والمهندس طارق عواد رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والمهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان  .  

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