وزير الري: استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات العواصف والأمطار

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري صباح اليوم اجتماعًا موسعًا شمل عددًا من قيادات الوزارة في إطار المتابعة المستمرة علي مدار الساعة، لمتابعة الإجراءات والموقف الحالي لشبكات الري والصرف والمحطات ومخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول التابعة للوزارة، ومناقشة الاستفادة القصوى من مياه السيول.









ويأتى هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المستمرة لمتابعة إدارة الأزمة المرتبطة بمواجهة تداعيات العواصف المطرية التي شهدتها البلاد على مدار اليومين السابقين، والتى يعقدها السيد الوزير لمتابعة الموقف أول بأول مع كافة أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية والتدخل اللحظي في أي موقف طارئ يستدعي التنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة للتخفيف من اثار العواصف المطرية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، مع متابعة استمرارية رفع درجة الاستعداد والجهوزية القصوى لكافة الأجهزة المختصة بالوزارة واستنفار المعدات والأفراد بكافة قطاعات الوزارة للتعامل مع حالات الطوارئ.





ووجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى خلال اجتماعاته المستمرة بقيادات الوزارة بضرورة استمرار حالة الطوارئ واستنفار جميع أجهزة الوزارة لمواجهة تداعيات العواصف المطرية التى شهدتها البلاد.









وتؤكد الوزارة قدرتها وجاهزيتها للتعامل مع أي مستجدات تطرأ في شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول والبحيرات والسدود وأن أجهزة الوزارة بكافة المواقع تتابع عن كثب تطورات موجة الأحوال الجوية الحالية والتي من المتوقع أن تنتهي اليوم السبت.









هذا وقد أشاد السيد الوزير فى نهاية الاجتماع بالدور الذى قام به كافة العاملون بالوزارة والمستمر حتي اللحظة والمتواجدين فى كافة المواقع بطول محافظات الجمهورية وعرضها خلال فترات عدم الاستقرار المناخية وبعدها على ما بذلوه ويبذلونه من جهد ملموس لإدارة الازمة الحالية والمتابعة الدقيقة مع غرفة العمليات والطوارئ بالوزارة لتخطي كافة الصعوبات على أرض الواقع.









كما ثمن سيادته التنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة علي كافة المستويات وتعاون وتفهم المواطنين والاستجابة للقرارات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع هذه الأزمة













وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل ما شهدته محافظات مصر المختلفة من عواصف مطرية امتدت من الساحل الشمالي الغربي مرورا بمحافظات الوجه البحري وسيناء والبحر الأحمر وعدد من محافظات الصعيد، فقد قامت وزارة الموارد المائية والري من خلال مركز التنبؤ بالفيضان وغرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة للوزارة والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة تداعيات الأمطار والسيول التي تعرضت لها البلاد، حيث أظهرت خرائط التنبؤ الصادرة عن مركز التنبؤ بالوزارة، تعرض البلاد لموجة شديدة من الرياح والأمطار على معظم مناطق الجمهورية وصلت في بعضها إلى 40 مم.