أودي تطرح audi e tron أول سيارة كهربائية.. فيديو

أعلنت الصانع الألماني "أودي" عن طرح سيارتها الكهربائية بالكامل متعددة الاستخدامات audi e tron الـSUV.





تحتوي السيارة الإلكترونية على حزمة بطارية ليثيوم أيون تبلغ 95.3 كيلو واط في الساعة تعمل بمحركين كهربائيين في الجزء الأمامي والخلفي من السيارة.









تعتبر اودي اي ترون – Audi e tron أول سيارة كهربائية إنتاجية من الصانع الألماني اودي، لتعلن هذه السيارة الجديدة كليًا التي تقع ضمن فئة سيارات الكروس أوفر الكهربائية فور إطلاقها تحدي كل من تسلا اكس الأمريكية tesla model s ، و جاجوار i pease البريطانية، و مرسيدس eqc الألمانية.









تتراوح قوة المحركات الكهربائية التي تعتمد عليها سيارة اودي audi e tron 2020 بين 265 كيلوواط (355 حصانا) إلى 300 كيلوواط (402 حصان). وتتسارع اجدد سيارات اودي من 0 إلى 97 كم/س (60 ميل/س) في 5.5 ثانية ، وتبلغ سرعتها القصوى 200 كم/س (124 ميل/س).







تأتي سيارة audi e tron 2020 مزودة بالعديد من الشاشات التي وصلت إلى لوحة العدادات وحتى إلى جوانب الأبواب من الداخل من أجل عرض ما تصوره الكاميرات الجانبيه الخارجية البديلة عن المرايا الجانبية ، كما حصلت مقصورة السيارة audi e tron على فتحات تهوية نحيلة التصميم وزخارف سوداء مضيئة تجمع بين الأناقة والفخامة بروح مستقبلية.









وتتوفر السيارة audi e tron بـ اطارات بقياسات تتراوح بين 19 إنش إلى 21 إنش في النسخة كاملة المواصفات ومن ناحية أبعاد خارجية يبلغ طول سيارة Audi e-tron 2020 الجديدة 4.9 متر ، وعرضها 1.93 متر ، وارتفاعها 1.66 متر ، وطول قاعدة عجلاتها 2.92 متر، وتتسع لنقل 5 أشخاص على متنها.









e-tron

يستخدم لقب "" من Audi في سياراتها الكهربائية بالكامل وسوف تصل إلى الولايات المتحدة بسعر 75.795 دولارًا لطراز Premium Plus و80،095 دولارًا لطراز Prestige .