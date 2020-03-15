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برلمان

برلماني يتقدم بتعديل لفتح فروع لجامعة الأزهر فى مراكز المحافظات

الأحد 15/مارس/2020 - 07:02 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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معتز الخصوصى
قال النائب برديس عمران ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أنه تقدم بتعديل على قانون الأزهر فيما يتعلق بالمادة التى تنص على فتح فروع لجامعة الأزهر فى عواصم المحافظات.

وأشار عمران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تعديل القانون سيركز على فتح فروع لجامعة الأزهر فى مراكز المحافظات ، أو أن يستثنى من المادة الحالية المحافظات الحدودية ، بحيث يتم فروع لجامعة الأزهر فيها.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن هناك فرع لجامعة الأزهر فى مركز الداخلة لازال حتى الان قيد الإنشاء منذ عام 2015 ، ولم يتم إفتتاحه حتى الان ، مشيرا إلى أن التعديل تم مناقشته فى اللجنة الدينية بالبرلمان مبدئيا ، وتم إرساله إلى الأزهر الشريف لأخذ الرأى فيه ، على أن يتم مناقشته فى اللجنة الدينية بعد إعادته من الأزهر الشريف للموافقه عليه وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره.

وكان رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء الماضى ، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة ما يزيد على 80 طلب إحاطة وسؤالا وطلب مناقشة عامة موجهة لوزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى.


وتضمنت طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة تلوث نهر النيل وحالات التعدى عليه، غرامات مزارعي الأرز، وسبل الاستفادة من مياه الأمطار، وآليات الحكومة لمواجهة الفقر المائى، على أن تنعقد الجلسة التالية يوم 29 مارس الجارى.

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