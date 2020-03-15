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رسميا.. وزير الزراعة يطلق منظومة كارت الفلاح في الشرقية والبحيرة اليوم.. نواب: تجربة جديدة يتم تعميمها على باقى المحافظات..توفير الأسمدة للمزارعين وكل مستلزماتهم

الأحد 15/مارس/2020 - 08:01 ص
كارت الفلاح
كارت الفلاح
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معتز الخصوصى
  • برلماني: كارت الفلاح يوفر مستلزمات الإنتاج والخدمات للمزارعين
  • نائب يطالب بتوضيح حيازة الأفدنة فى كارت الفلاح
  • برلمانى: كارت الفلاح يستهدف إعداد قاعدة بيانات حقيقية عن الخريطة الزراعية


أشاد عدد من أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بإعلان وزير الزراعة إطلاق منظومة كارت الفلاح في الشرقية والبحيرة ، حيث أكدوا أن كارت الفلاح تجربة جديدة وجيدة سيوفر مستلزمات الإنتاج وأى خدمات خاصة بالفلاح ، على أن يكون هذا الكارت هو الحاصل الفعلي للأراضي التي تقع تحت أيدي الفلاح ، كما أشاروا إلى أنها خطوة على الطريق الصحيح لإعداد قاعدة بيانات حقيقية عن الخريطة الزراعية فى مصر وفقا للمساحات الموجودة على الطبيعة.

فى البداية أشاد النائب العمدة صبري، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بإعلان وزير الزراعة إطلاق منظومة كارت الفلاح في الشرقية والبحيرة كتجربة، على أن يتم تعميمها بعد ذلك على باقى محافظات الجمهورية ، فى حال نجاحها فى هاتين المحافظتين.

وأشار صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من الأفضل عند عمل أى تجربة أن تبدأ بمحافظتين أو ثلاث محافظات ، حتى تظهر إيجابياتها أو سلبياتها ، على أن تعمم بعد ذلك على باقى المحافظات حال نجاحها فى المحافظات التي تخضع للتجربة.

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن كارت الفلاح تجربة جديدة وجيدة سيوفر مستلزمات الإنتاج وأى خدمات خاصة بالفلاح ، على أن يكون هذا الكارت هو الحاصل الفعلي للأراضي التي تقع تحت أيدي الفلاح.

وتوقع نجاح تجربة كارت الفلاح في محافظتي الشرقية والبحيرة ، على أن تعمم بعد ذلك فى كل المحافظات بعد نجاحها فى هاتين المحافظتين.

وقال النائب برديس عمران، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن كارت الفلاح مهم جدا لصرف الخدمات الزراعية للفلاح من أسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج.

وأضاف برديس عمران، فى تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن أهم شيء فى كارت الفلاح أن يكون النظام المعتمد فى الكارت تم إعداده بطريقة صحيحة، بحيث تكون حيازة الأفدنة للفلاح واضحة فى الكارت، وتكون منظومة صحيحة ومفعلة، مطالبًا بأن يقوم جهاز الكمبيوتر بتسجيل كل البيانات بشكل صحيح حتى يستفيد الفلاح من هذا النظام.

وأوضح أن إعلان وزير الزراعة إطلاق منظومة كارت الفلاح في الشرقية والبحيرة سيكون بمثابة تجربة لنظام الكارت، بحيث يطبق على هاتين المحافظتين، وإذا ظهرت مشاكل فى تطبيق النظام يتم تلافيه قبل تطبيقه على باقى المحافظات، بحيث يتم التوصل لحل أمثل ويؤدى الغرض ويستفيد منه الفلاح للحصول على كل مستحقاته من خلال هذا الكارت.

وقال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن إطلاق وزير الزراعة منظومة كارت الفلاح في الشرقية والبحيرة؛ خطوة على الطريق الصحيح لإعداد قاعدة بيانات حقيقية عن الخريطة الزراعية فى مصر وفقا للمساحات الموجودة على الطبيعة.

وأشار ملك فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن مناقشات دارت بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بشأن  ضرورة ضبط الحيازات وتنقيتها وإستخدام أساليب علمية حديثة فى تحديد المساحات ، على ان تكون هيئة المساحة المصرية شريك فى تنقية المساحات وضبطها من المساحات الوهمية الموجودة فى كثير من الأراضى.

وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: من خلال ذلك تستطيع الدولة- ممثلة فى وزارة الزراعة- أن يكون لديها قاعدة بيانات حقيقية عن الأراضى  الزراعية القديمة المحطة بالوادى الجديد وأراضى الاستصلاح الزراعي الجديد منذ الثمانينيات.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن بدء تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" فى محافظتي الشرقية والبحيرة اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك بعد ان تم الانتهاء من ميكنة جميع الجمعيات بهاتين المحافظتين والبالغ عددها 1183 جمعية من خلال تزويدها باجهزة التابلت ونقاط البيع الـ POS وتدريب العاملين بها على استخدام الأجهزة وصرف الأسمدة للمزارعين والفلاحين باستخدام الكارت من خلال مسئول شركة إى فاينانس ويبلغ عدد الكروت المسلمة للبنك الزراعى المصرى الذى يتولى توزيع الكروت على أصحابها من خلال شبكة فروعه المختلفة فى هاتين المحافظتين 615227 كارت.

ويأتي ذلك فى إطار اهتمام الدولة بأهمية التحويل الرقمي وميكنة الخدمات التى تقدم للمواطنين وفى ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على إطلاق منظومة الحيازة الالكترونية "كارت الفلاح" فى المحافظتين.
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