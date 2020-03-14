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تعليم

وكيل تعليم الفيوم عن تعليق الدراسة: قرار حكيم للرئيس وتعديل المناهج من اختصاص الوزارة

السبت 14/مارس/2020 - 06:08 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة 15 يوما اعتبارا من غد، الأحد، قرار حكيم وجاء فى الوقت المناسب حماية لأبنائنا الطلاب من أى مكروه.

وأضاف محمد عبد الله: "بالنسبة لإلغاء أو تعديل أى مناهج أو جداول، فالمختص بها وزارة التربية والتعليم وليست المديريات التعليمية بالمحافظات".


وأكد وكيل الوزارة أن الإجازة ستكون فرصة لأعمال الصيانة بالمدارس ومراجعة الإنارة والمياه وصيانة ما أفسدته الأمطار والطقس السيئ الذى شهدته مصر.

وأوضح وكيل الوزارة أن المعلمين والجهاز الإدارى بجميع المدارس سيواظبون على الحضور يوميا إلى مدارسهم. 

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