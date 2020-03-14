انهيار عقار بالمنيا دون وقوع خسائر بشرية

انهار عقار مكون من طابق واحد بقرية الكوم الأخضر التابع للوحدة لقرية ميانة التابعة لمركز مغاغة شمال المنيا . ميانة





وبانتقال الوحدة المحلية وفرق الإزالة تبين أن العقار مبنى بالطوب اللبن مسقوف بالخشب، وتمت إزالة آثار الانهيار دون وقوع أي خسائر.





ووجّه اللواء إيهاب زهنى رئيس مركز ومدينة مغاغة أحمد علي أبو العلا مسؤول الإزالات بالمركز للتحرك فورا تجاه هذا العقار وتم هدمه دون خسائر بشرية كانت أو مادية.





وفي سياق متصل، شهد حى شرق المدينة إنهيار جزئى لأحد العقارات والصادر لها قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تحت رقم ١٠٢لسنة ٢٠١٨.









وأعلنت الوحدة المحلية أنه قد سبق وتم إخلاء العقار وفصل التيار الكهربائي وخط المياه ورفع عدادت الكهرباء والمياه عن العقار، تمت الازالة بدون أى خسائر بشرية ولا إصابات .





ومن ناحية أخرى تواصل غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنيا اعمالها لمتابعة حالة الطقس ، والآثار الناتجة عنه والتواصل مع رؤساء المراكز والمدن والاطمئنان على سير أعمال سحب المياه ، وتعويض المتضررين جراء الامطار الغزيرة التى سقطت على البلاد .



