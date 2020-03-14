AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انهيار عقار بالمنيا دون وقوع خسائر بشرية

السبت 14/مارس/2020 - 06:13 م
إنهيار عقار بالمنيا
إنهيار عقار بالمنيا دون وقوع خسائر بشرية
Advertisements
ايمن رياض
انهار عقار مكون من طابق واحد  بقرية الكوم الأخضر  التابع للوحدة لقرية ميانة التابعة لمركز مغاغة شمال المنيا .

وبانتقال الوحدة المحلية وفرق الإزالة تبين أن العقار مبنى بالطوب اللبن مسقوف بالخشب، وتمت إزالة آثار الانهيار دون وقوع أي خسائر.

ووجّه اللواء إيهاب زهنى رئيس مركز ومدينة مغاغة أحمد علي أبو العلا مسؤول الإزالات بالمركز للتحرك فورا تجاه هذا العقار وتم هدمه دون خسائر بشرية كانت أو مادية.

وفي سياق متصل، شهد حى شرق المدينة إنهيار جزئى  لأحد العقارات والصادر لها قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تحت رقم ١٠٢لسنة ٢٠١٨.


وأعلنت الوحدة المحلية أنه قد سبق وتم إخلاء العقار وفصل التيار الكهربائي وخط المياه ورفع عدادت الكهرباء والمياه عن العقار، تمت الازالة بدون أى خسائر بشرية ولا إصابات .

ومن ناحية أخرى تواصل غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنيا اعمالها لمتابعة حالة الطقس ، والآثار الناتجة عنه والتواصل مع رؤساء المراكز والمدن والاطمئنان على سير أعمال سحب المياه ، وتعويض المتضررين جراء الامطار الغزيرة التى سقطت على البلاد .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرج عامر يطالب باجتماع برلماني طارئ لمناقشة ملف انهيار العقارات بالإسكندرية

إصابة شخص في انهيار منزل بـ الإسكندرية وإخلاء عقار مجاور.. صور

إزالة عقار آيل للسقوط بمغاغة حفاظا على أرواح قاطنيه

إزالة عقار آيل للسقوط بمغاغة

حوادث الطقس بالمنوفية.. انهيار منازل ووفاة مواطن وسقوط أسلاك كهرباء

مشاهد مأساوية بسبب عاصفة التنين.. ماذا فعلت الأمطار في محافظات مصر

ترشيحاتنا

بينك لامع.. نرمين الفقي تختطف الأنظار بـ إطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

تنبأ بالطقس السيئ ومات أول أيامه.. إبراهيم عطا.. 27 عاما داخل أروقة الأرصاد الجوية

بسبب كورونا.. الأوقاف تلغي جميع احتفالات ذكرى الإسراء والمعراج

محافـظ المنوفية: تعطيل الدراسة غدًا بكل المدارس

مجلة أمريكية: تركيا ستنتصر إذا دخلت في حرب مع روسيا.. لهذه الأسباب

بعد تعليق الدراسة .. جامعة حلوان تبدأ تفعيل نظام التعليم عن بعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارات الكوري في السعودية.. صور

للبنات.. احذري أدوات من الميكب تنقل كورونا

بجاكت كلاسيكي .. ريم مصطفي تبهر متابعيها بإطلالة أوربية