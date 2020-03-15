برلماني يطالب أولياء الأمور بالتيسير على المقبلين على الزواج

أيد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مقترح النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بإنشاء وديعة بنكية بالبنك المركزي بفائدة 14%.
وقال "البطيخي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه "مقترح جيد ولكن يتوقف علي رضاء أهل العروسة، فكثير من الأسر المصرية يعتقدون ان الشبكة والذهب نوع من أنواع الأصول التي لا ينبغي أن ترحل".
وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن قبول ورضي الأسرة هو الأصل في أنشاء وديعة من عدمه، مطالبًا أولياء الأمور بالتخفيف علي المقبلين علي الزواج والتيسير عليهم حتى يستطيعون أن يكونوا أسرة.
يأتي ذلك بعد أن كشف عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن بديل آخر عن الذهب سينهي أزمة ارتفاع أسعار الذهب في مصر، ويتيح فرص كثيرة أمام الشباب الراغبين في الزواج ولهم ظروف إقتصادية تمنعهم من الإقدام على الزواج بسبب ارتفاع أسعار الذهب.
وديعة الزواج بديل الذهب
قال "الجوهري" عن وديعة الزواج بديل الذهب، في تصريحات لـ"صدى البلد، إن هذا البديل سيكون من خلال تقديم طلب إلى البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة البنكية لوديعة جديدة تسمى "وديعة الزواج" لـ 14% لمدة 5 سنوات، سيطالب البنك المركزي بها، مؤكدًا أنه سيقوم بتقديم هذا الطلب بعد أن يلقي هذا المقترح موافقة كبيرة من المواطنين.
شروط الحصول على وديعة الزواج
وحول شروط الحصول علي الوديعة أوضح عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الوديعة ستكون بشروط، ومن أبرزها أنها ستكون بمبلغ بحد أقصى 50 ألف جنيه فقط إضافة إلى موافقة الطرفين على الزواج و استخراج قسيمة الزواج لإثباته لتقديمها لعمل هذه الوديعة البنكية.
وأشار إلى أنه يشترط أن تكون الوديعة باسم الزوجة، كبديل عن "المَهْر"، أو "الذهب"، ولا يتم تصفيتها (فكَّها) إلا بعد 5 سنوات من تاريخه.
فوائد وديعة الزواج
وحول فوائد وديعة الزواج، أكد "الجوهري" أن لها فوائد كبيرة ستصب في صالح الزوجة والأسرة بالكامل، فهي تتيح لها مبلغا ماليا معينا يتيح للأسرة ملاذا اقتصاديا آمنا ينهي أزمة الظروف الاقتصادية ويلبي احتياجات الأسرة.
وأشار إلى أن الذهب لدى الزوجة أصبح بلا قيمة فبعد أن تحصل عليه، تقوم بعد فترة ببيعه لسد احتياجاتها، أو تقوم بتخزينه، ولأن الذهب يتأثر بالاقتصاد العالمي، فمن الممكن أن ينخفض انخفاضا كبيرا أو يرتفع على حسب الظروف الاقتصادية العالمية.