AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب أولياء الأمور بالتيسير على المقبلين على الزواج

الأحد 15/مارس/2020 - 06:00 ص
سمير البطيخي عضو
سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
Advertisements
حسن رضوان
أيد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مقترح النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بإنشاء وديعة بنكية بالبنك المركزي بفائدة 14%.

وقال "البطيخي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه "مقترح جيد ولكن يتوقف علي رضاء أهل العروسة، فكثير من الأسر المصرية يعتقدون ان الشبكة والذهب نوع من أنواع الأصول التي لا ينبغي أن ترحل".

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن قبول ورضي الأسرة هو الأصل في أنشاء وديعة من عدمه، مطالبًا أولياء الأمور بالتخفيف علي المقبلين علي الزواج والتيسير عليهم حتى يستطيعون أن يكونوا أسرة.

يأتي ذلك بعد أن كشف عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن بديل آخر عن الذهب سينهي أزمة ارتفاع أسعار الذهب في مصر، ويتيح فرص كثيرة أمام الشباب الراغبين في الزواج ولهم ظروف إقتصادية تمنعهم من الإقدام على الزواج بسبب ارتفاع أسعار الذهب.

وديعة الزواج بديل الذهب

قال "الجوهري" عن وديعة الزواج بديل الذهب، في تصريحات لـ"صدى البلد، إن هذا البديل سيكون من خلال تقديم طلب إلى البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة البنكية لوديعة جديدة تسمى "وديعة الزواج" لـ 14% لمدة 5 سنوات، سيطالب البنك المركزي بها، مؤكدًا أنه سيقوم بتقديم هذا الطلب بعد أن يلقي هذا المقترح موافقة كبيرة من المواطنين.

شروط الحصول على وديعة الزواج

وحول شروط الحصول علي الوديعة أوضح عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الوديعة ستكون بشروط، ومن أبرزها أنها ستكون بمبلغ بحد أقصى 50 ألف جنيه فقط إضافة إلى موافقة الطرفين على الزواج و استخراج قسيمة الزواج لإثباته لتقديمها لعمل هذه الوديعة البنكية.

وأشار إلى أنه  يشترط أن تكون الوديعة باسم الزوجة، كبديل عن "المَهْر"، أو "الذهب"، ولا يتم تصفيتها (فكَّها) إلا بعد 5 سنوات من تاريخه.

فوائد وديعة الزواج

وحول فوائد وديعة الزواج، أكد "الجوهري" أن لها فوائد كبيرة ستصب في صالح الزوجة والأسرة بالكامل، فهي تتيح لها مبلغا ماليا معينا يتيح للأسرة ملاذا اقتصاديا آمنا ينهي أزمة الظروف الاقتصادية ويلبي احتياجات الأسرة.

وأشار إلى أن الذهب لدى الزوجة أصبح بلا قيمة فبعد أن تحصل عليه، تقوم بعد فترة ببيعه لسد احتياجاتها، أو تقوم بتخزينه، ولأن الذهب يتأثر بالاقتصاد العالمي، فمن الممكن أن ينخفض انخفاضا كبيرا أو يرتفع على حسب الظروف الاقتصادية العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يوجه رسالة لأولياء الأمور بشأن عدم المغالاة في المهور

انتصار جديد لأصحاب المعاشات.. شهادات ادخارية بفائدة 12%.. تفاصيل

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. شهادات ادخار بفائدة 12%.. برلمانيون: يساهم فى توفير الحد الأدنى من الحياة المعيشية والاستقرار المالي.. بمثابة سند قوي لهم

وديعة بنكية بدلا من المهر للمقبلين على الزواج بفائدة 14%.. تفاصيل

أخبار البرلمان.. بيان عاجل بسبب أحداث مباراة السوبر.. وديعة بنكية بدلا من المهر للمقبلين على الزواج بفائدة 14%

ضد المغالاة.. خطة البرلمان تشيد بمقترح الوديعة البنكية للمقبلين على الزواج

ترشيحاتنا

الدوار المفاجئ.. أسبابه وأعراضه وطرق العلاج

وزيرة الصحة تقدم نصائح ذهبية للمصريين لمواجهة فيروس كورونا

مشاهد مؤلمة.. سقوط اللبنانيين في الشوارع بسبب كورونا.. شاهد

هل الابتلاءات تكفر الذنوب.. وحقيقة المحاسبة على الذنب مرة أخرى يوم القيامة؟

فيروس كورونا يضرب دولة أفريقية جديدة

قرار عاجل من حفتر لمنع كورونا من دخول ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعجيلا بظهور المهدي المنتظر.. رجل دين يدعو الإيرانيين لنشر كورونا

10 أطعمة ومشروبات تسبب حرقان المعدة

بعد صورة للأهرامات.. العالم يتوقع غزو المومياء في أبريل