برلماني يطالب أولياء الأمور بالتيسير على المقبلين على الزواج

أيد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مقترح النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بإنشاء وديعة بنكية بالبنك المركزي بفائدة 14%.





وقال "البطيخي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه "مقترح جيد ولكن يتوقف علي رضاء أهل العروسة، فكثير من الأسر المصرية يعتقدون ان الشبكة والذهب نوع من أنواع الأصول التي لا ينبغي أن ترحل".





وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن قبول ورضي الأسرة هو الأصل في أنشاء وديعة من عدمه، مطالبًا أولياء الأمور بالتخفيف علي المقبلين علي الزواج والتيسير عليهم حتى يستطيعون أن يكونوا أسرة.





يأتي ذلك بعد أن كشف عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن بديل آخر عن الذهب سينهي أزمة ارتفاع أسعار الذهب في مصر، ويتيح فرص كثيرة أمام الشباب الراغبين في الزواج ولهم ظروف إقتصادية تمنعهم من الإقدام على الزواج بسبب ارتفاع أسعار الذهب.