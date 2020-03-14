السيطرة على حريق بشقة سكنية فى المنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية اليوم السبت من السيطرة على حريق شب بشقه سكنية بعقار بمنطقة حسين بك بالمنصورة.









تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا يفيد بورود بلاغ بتصاعد الأدخنة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة حسين بك بالمنصورة.









وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى المبنى والمبانى المجاورة.









فيما توجه نائب رئيس حى غرب المنصورة عبد الهادى محمد عبده ، و نبيل ابو الفتوح مسئول الأزمات والكوارث برئاسة الحى تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار ، محافظ الدقهلية ، وتوجيهات اللواء حسام لبيب رئيس حى غرب المنصورة الى مكان البلاغ .









وتبين ان العقار مكون من دور أرضى وأربعه أدوار علوية بشارع الحرمين من منطقة حسين بك وبمعاينة الواقعة تبين وجود حريق هائل بالشقة المتواجدة بالدور الاول العلوى بالعقار ، وترتب عليها احتراق محتويات الشقة ، دون خسائر في الأرواح .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



