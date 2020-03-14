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محافظات

محافظ بورسعيد: العمل على مدار اليوم لرفع كميات مياه الأمطار

السبت 14/مارس/2020 - 07:01 م
محافظ بورسعيد: العمل
محافظ بورسعيد: العمل علي مدار اليوم لرفع كميات مياة الامطار
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كتب محمد الغزاوى
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد عملها على مدار الساعة بجميع أحياء وشوارع المحافظة لمواجهة آثار موجة الطقس غير المستقر الذي شهدته البلاد علي مدار الأيام الماضية.

ودفعت شركة الصرف الصحي، والأحياء والحماية المدنية بسيارات شفط المياه والماكينات النقالي لشفط مياه الأمطار.

واعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال  جولتة اليوم باحياء المحافظة والتي رافقة خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة والعميد ايمن خيري مدير الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي والعميد نعمان محمد رئيس حي الشرق  ودكتور منصور بكري رئيس حي المناخ  عن استمرار العمل بكل قوة من جانب كافة الاجهزة المعنية من اجل سرعة  الانتهاء من رفع كميات المياة من الشوارع الرئيسية والفرعية  بعد موجه الامطار الغزيزة التي شهدتها المحافظة .

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وأضاف المحافظ بأنه تم الدفع  بأحدث سيارة مجهزة لنزح وسحب مياه الأمطار المتراكمة والتي تعمل بطاقة سحب ١٥ ألفا م3 في الساعة وتقوم بسحب المياة بكميات كبيرة من المناطق السكنية والشوارع.

وكان محافظ بورسعيد لليوم الثالث علي التوالي  قد قام بجولات تفقدية علي مختلف احياء المحافظة لمتابعة سير العمل في رفع كميات الأمطار وكذلك متابعة العمل داخل محطات رفع الصرف الصحي.
محافظ بورسعيد: العمل على مدار اليوم لرفع كميات مياه الأمطار
محافظ بورسعيد: العمل على مدار اليوم لرفع كميات مياه الأمطار
محافظ بورسعيد: العمل على مدار اليوم لرفع كميات مياه الأمطار
محافظ بورسعيد: العمل على مدار اليوم لرفع كميات مياه الأمطار
محافظ بورسعيد: العمل على مدار اليوم لرفع كميات مياه الأمطار
محافظ بورسعيد: العمل على مدار اليوم لرفع كميات مياه الأمطار
محافظ بورسعيد: العمل على مدار اليوم لرفع كميات مياه الأمطار
محافظ بورسعيد: العمل على مدار اليوم لرفع كميات مياه الأمطار
محافظ بورسعيد: العمل على مدار اليوم لرفع كميات مياه الأمطار
محافظ بورسعيد: العمل على مدار اليوم لرفع كميات مياه الأمطار
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