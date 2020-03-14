التليفزيون الأمريكي يلغي وجود الجمهور في الاستوديوهات بسبب كورونا

ألغت هيئات البث الرئيسية في جميع أنحاء أمريكا، حضور الجماهير إلى الاستوديو، حتى أن بعضها توقف عن الإنتاج تمامًا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، أصبح الآن برنامج Jeremy Vine Show على القناة 5 أول برنامج تليفزيوني بريطاني يتوقف عن استقبال جمهور استوديو مباشر "في الوقت الحالي"، حيث يخبر المتحدث باسم MailOnline أنهم اتخذوا القرار - الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين - "كإجراء وقائي".

وكانت استجابة هيئات البث الأخرى في المملكة المتحدة وسط انتشار فيروس كورونا أكثر ليونة، حيث استمرار معظمهم في الترحيب بجماهير الاستوديو، مما يسمح لحاملي التذاكر بحضور العروض ما لم يكن لديهم أي أعراض أو تم إبلاغهم بأنهم اتصلوا بحالة مؤكدة من COVID-19.





