رئيس الوزراء: ارتفاع حالات فيروس كورونا في مصر إلى ١٠٩ إصابات









وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، مؤكدا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية مقارنة بما يحدث فى الدول الأخرى قليل.











وأكد أنه خلال الـ10 أيام الماضية وصلت لـ109 حالات حتى هذه اللحظة، منهم من تم شفاؤه وخرج، لافتا إلى أن الأعداد الحاملة للفيروس لمصر قليلة جدا مقارنة بالبلاد الأخرى.



