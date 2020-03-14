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أخبار البلد

رئيس الوزراء: ارتفاع حالات فيروس كورونا في مصر إلى ١٠٩ إصابات

السبت 14/مارس/2020 - 06:21 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة أسبوعين بداية من غد، الأحد، تم خلال اجتماع رئيس الجمهورية اليوم، السبت، مع عدد من الوزراء لمتابعة الموازنة الجديدة.


وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، مؤكدا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية مقارنة بما يحدث فى الدول الأخرى قليل.


وأكد أنه خلال الـ10 أيام الماضية وصلت لـ109 حالات حتى هذه اللحظة، منهم من تم شفاؤه وخرج، لافتا إلى أن الأعداد الحاملة للفيروس لمصر قليلة جدا مقارنة بالبلاد الأخرى.

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