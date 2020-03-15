AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

استقرار الدولار في مستهل تعاملات اليوم

الأحد 15/مارس/2020 - 07:02 ص
دولار
دولار
Advertisements
محمد يحيي
سجل سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم الأحد، استقرارا عند 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري.

 وبلغ سعر صرف الدولار أدنى قيمة له ببنك الاستثمار العربي ليسجل 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " المصرف المتحد، الكويت الوطني، الأهلي، مصر" نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار ببنوك " اتش اس بي سي، التجاري الدولي، الاسكندرية" نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " الأهلي الكويتي،بلوم،مصر إيران للتنمية، المصري لتنمية الصادرات، التعمير والإسكان، العربي الافريقي الدولي، عودة، المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية، قناة السويس، البركة، كريدي أجريكول، المصري الخليجي" نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

وبلغ أعلي سعر صرف للدولار بمصرف أبوظبي الاسلامي، ليسجل 15.68 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار.. استقرار في تعاملات اليوم و 15.89 جنيه أقصى سعر للبيع

استقرار سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم

استقرار سعر الدولار في تعاملات اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2020

استقرار الدولار في مستهل التعاملات

15.69 جنيه للبيع.. أسعار الدولار اليوم الخميس 5-3-2020

ترشيحاتنا

تعجيلا بظهور المهدي المنتظر.. رجل دين يدعو الإيرانيين لنشر كورونا

بعد صورة للأهرامات.. العالم يتوقع غزو المومياء في أبريل

1000 جنيه للسكني .. أسعار التصالح في المتر بمخالفات البناء بالزيتون

أخبار الفن.. 4 قرارات صارمة من المهن التمثيلية بسبب كورونا.. ورانيا منصور بإطلالة جذابة من أمام البحر

وعد جديد من مرتضى منصور لـ جماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية

سر قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة .. اعرف فضلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض تقسيط علي زوتي في مصر لا تزال سارية.. صور

تعجيلا بظهور المهدي المنتظر.. رجل دين يدعو الإيرانيين لنشر كورونا

10 أطعمة ومشروبات تسبب حرقان المعدة