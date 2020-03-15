استقرار الدولار في مستهل تعاملات اليوم



وبلغ سعر صرف الدولار أدنى قيمة له ببنك الاستثمار العربي ليسجل 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " المصرف المتحد، الكويت الوطني، الأهلي، مصر" نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدولار ببنوك " اتش اس بي سي، التجاري الدولي، الاسكندرية" نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " الأهلي الكويتي،بلوم،مصر إيران للتنمية، المصري لتنمية الصادرات، التعمير والإسكان، العربي الافريقي الدولي، عودة، المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية، قناة السويس، البركة، كريدي أجريكول، المصري الخليجي" نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.



وبلغ أعلي سعر صرف للدولار بمصرف أبوظبي الاسلامي، ليسجل 15.68 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.





سجل سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم الأحد، استقرارا عند 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري.