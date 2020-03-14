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منوعات

طرد راكبة من طائرة لاعتراضها على سعال وبصق مسافر .. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشفت لقطات مصورة لحظة طرد سيدة من على متن طائرة ركاب ، بعد اعتراضها إثر مخاوف للركاب، بسبب سعال رجل بشكل شديد قبل الصعود إلى الطائرة.


وبحسب ما ورد بصحيفة " ديلي ميل"، قالت الراكبة  إنها كانت على وشك أن تسافر  من سيدني إلى بريزبين بعد ظهر يوم الثلاثاء، عندما لاحظت بصق  راكب بالقرب من بوابة الطائرة. 


واوضحت  المسافرة  البالغة من العمر 52 عامًا انها كنت تهدف لزيارة أوروبا ،  لرؤية حماتها السابقة البالغة من العمر 93 عامًا والتي كانت أحب أمها بشدة ، وهي تعتبر ايضًا  كأمها بالنسبة لها.


وقالت المسافرة إنها شعرت بالقلق من أن تصاب بفيروس كورونا  وتسبب إصابة أحد أقاربها بعد سعال الراكب وبصقه، مما أدى هذا الأمر في نهاية المطاف إلى وقع مشاجرة بينها وبين الطائرة ليتم بعدها طردها من الطائرة .



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