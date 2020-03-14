الوطنية للصحافة: انتهاء ترتيبات انتخابات روزاليوسف ووكالة الشرق الأوسط والقومية للتوزيع

أنهت الهيئة الوطنية للصحافة، استعداداتها لانتخابات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية بمؤسسات روزاليوسف و وكالة أنباء الشرق الأوسط و الشركة القومية للتوزيع ، المقرر إجرائها غدا الأحد الموافق 15 مارس 2020.





تعقد الانتخابات تحت إشراف قضائي وباستخدام الحبر الفسفورى فى مختلف اللجان التى تفتح فى تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساء يعقبها عملية فرز الأصوات واعلان النتيجة .





وكانت قد قررت الهيئة الوطنية للصحافة تأجيل انتخابات مجالس الإدارة و الجمعية العمومية التي كان مقررًا إجراءها الخميس 12 الماضى إلى يوم الأحد الموافق 15 مارس بنفس الجداول والشروط وأماكن اللجان وكافة الإجراءات المعلن عنها من قبل.