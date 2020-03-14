AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الوطنية للصحافة: انتهاء ترتيبات انتخابات روزاليوسف ووكالة الشرق الأوسط والقومية للتوزيع

السبت 14/مارس/2020 - 06:47 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الوكيل أبو القاسم

أنهت الهيئة الوطنية للصحافة، استعداداتها  لانتخابات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية بمؤسسات روزاليوسف و وكالة أنباء الشرق الأوسط و الشركة القومية للتوزيع ، المقرر إجرائها  غدا  الأحد الموافق 15 مارس 2020.


تعقد الانتخابات تحت إشراف قضائي وباستخدام الحبر الفسفورى فى مختلف اللجان التى تفتح فى تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساء يعقبها عملية فرز الأصوات واعلان النتيجة .


وكانت قد قررت  الهيئة الوطنية للصحافة  تأجيل انتخابات مجالس الإدارة و الجمعية العمومية التي كان مقررًا إجراءها الخميس 12 الماضى  إلى يوم الأحد الموافق 15 مارس بنفس الجداول والشروط وأماكن اللجان وكافة الإجراءات المعلن عنها من قبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوطنية للصحافة تبحث موقف رؤساء التحرير من الترشح في انتخابات مجالس الإدارات

تحت إشراف قضائي.. انطلاق انتخابات مجلس إدارة وعمومية الأهرام..فيديو

انتظام سير انتخابات مؤسسة الأهرام بلجان الاسكندرية

الوطنية للصحافة تشدد على مواعيد الصمت الانتخابي

إشراف قضائي وحبر فسفوري.. استعدادات مكثفة لإجراءات انتخابات أخبار اليوم ودار الهلال

الوطنية للصحافة تشدد على مواعيد الصمت الانتخابي

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يوجه كلمة إلى أولياء الأمور عقب تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بسبب كورونا

رئاسة الجمهورية تكشف تفاصيل خطة الـ 100 مليار لمواجهة فيروس كورونا..فيديو

الحقيقة الكاملة في عقد ناصر ماهر مع الأهلي

المدارس أرض خصبة لانتقال الفيروس.. معلومات جديدة عن إصابة الأطفال بـ كورونا

مصر تحاصر كورونا.. كيف انتصر قطاع السياحة على الفيروس القاتل

من داخل سيارته .. محمد رمضان يستفز الجمهور بصور جديدة .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارات الكوري في السعودية.. صور

للبنات.. احذري أدوات من الميكب تنقل كورونا

بجاكت كلاسيكي .. ريم مصطفي تبهر متابعيها بإطلالة أوربية