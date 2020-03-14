تعليق مجموعات التقوية بالمدارس وأنشطة مراكز الشباب لمدة أسبوعين ببورسعيد

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعليق عمل مجموعات التقوية لكافة المراحل بجميع مدارس بورسعيد لمدة اسبوعين وكذلك الانشطة الرياضية بجميع مراكز الشباب.





وناشد المحافظ اولياء الامور الحفاظ علي صحة ابنائهم وعدم التعامل مع سناتر الدروس الخصوصية وان يتم الاعتماد علي النفس بالمراجعة في المنازل ومراعاة قواعد الحفاظ علي الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كاجراءات احترازية

كما ناشد محافظ بورسعيد ابناء المحافظة بالبعد عن التجمعات كاحد اهم الاجراءات الوقائية في الفترة الحالية .





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