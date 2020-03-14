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محافظات

تعليق مجموعات التقوية بالمدارس وأنشطة مراكز الشباب لمدة أسبوعين ببورسعيد

السبت 14/مارس/2020 - 07:36 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعليق عمل مجموعات التقوية لكافة المراحل بجميع مدارس بورسعيد لمدة اسبوعين وكذلك الانشطة الرياضية بجميع مراكز الشباب.

وناشد المحافظ اولياء الامور الحفاظ علي صحة ابنائهم  وعدم التعامل مع سناتر الدروس الخصوصية  وان يتم الاعتماد علي النفس بالمراجعة في المنازل ومراعاة قواعد الحفاظ علي الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كاجراءات احترازية 
كما ناشد محافظ بورسعيد ابناء المحافظة بالبعد عن التجمعات كاحد اهم الاجراءات الوقائية في الفترة الحالية .

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يذكر أن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
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