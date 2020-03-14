رغم تعليق الدوري بسبب فيروس كورونا.. نجم ريال مدريد يواصل مرانه

استمر ماركو أسينسيو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني في مشواره الكروي، وتابع أداء مرانه رغم تعليق بطولة الدوري الإسباني.





ورفض أسينسيو إهدار أي فرصة ممكنة من أجل الاستعداد للعودة إلى الملاعب بمجرد استئناف فعاليات الدوري الإسباني، في أي وقت كان.





ومارس أسينسيو التدريب في حديقة منزله بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لثمانية شهور.





وكان اللاعب أصيب بقطع في الرباط الصليبي والغضروف الخارجي للركبة وغاب عن الملاعب في الشهور الثمانية الماضية.





جدير بالذكر أن الدوري الإسباني تم تعليقه بسبب مرض كورونا الذي تفشى في العالم.