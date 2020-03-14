التعليم العالي تكشف خطوات توزيع المناهج بعد قرار تعليق الدراسة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه قد يتم مد الدراسة أسبوعا أو اثنين فى إطار المناهج التى تحتاجها الدولة خاصة فى الكليات العملية.





وأوضح عبد الغفار خلال مؤتمر صحفى بحضور رئيس الوزراء ووزراء الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والدولة للإعلام،أنه سيكون هناك تواصل مع طلاب الجامعات من خلال التقنيات الحديثة، فى ضوء تقليل أعداد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمنشآت الجامعية.





وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتدريس ما يصل إلى 80% من المناهج من خلال التقنيات الحديثة لتقليل الكثافة داخل الجامعات.



