لمحاصرة الفيروس.. التعليم العالي: من المحتمل مد الدراسة بالجامعات بعد انتهاء تعليقها

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه قد يتم مد الدراسة في الجامعات لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد تعليق الدراسة اليوم، مضيفًا: "نأمل ألا يكون هناك تأخير، وألا يؤثر ذلك على موعد الامتحانات".





وأضاف "عبدالغفار"، في مؤتمر صحفي منذ قليل بمقر مجلس الوزراء، أن الأولوية لديهم للسيطرة على المرض، وعدم وجود تأثير سلبي على الطلاب.



