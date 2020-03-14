لمحاصرة الفيروس.. التعليم العالي: من المحتمل مد الدراسة بالجامعات بعد انتهاء تعليقها

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه قد يتم مد الدراسة في الجامعات لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد تعليق الدراسة اليوم، مضيفًا: "نأمل ألا يكون هناك تأخير، وألا يؤثر ذلك على موعد الامتحانات".
وأضاف "عبدالغفار"، في مؤتمر صحفي منذ قليل بمقر مجلس الوزراء، أن الأولوية لديهم للسيطرة على المرض، وعدم وجود تأثير سلبي على الطلاب.
ولفت إلى أنه سيتم التواصل مع الطلاب بطرق ووسائل تواصل حديثة، و70 و80% من المناهج يمكن تدريسها بهذه الطريقة، موضحا أنه في حال التأخير فقد يتم مد الدراسة في الجامعات أسبوع أو أسبوعين.