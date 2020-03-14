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رياضة

بعد إيقاف الدوري المصري والدوريات الأوروبية الكبرى.. بطولات تتابعها رغم الكورونا

السبت 14/مارس/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أصبح فيروس كورونا، مصدر التهديد الأول حول العالم، فالفيروس الذي ظهر في الصين بدأ في تسجيل الآلاف من الإصابات وعشرات الوفيات في مختلف بلدان العالم، وهو ما دفع لإلغاء جميع المنافسات والأحداث في قارات العالم أجمع.

وأدي فيروس كورونا لإلغاء معظم المنافسات الرياضية حول العالم، حيث صدر خلال اليومين الماضيين عدة قرارات لإلغاء الأنشطة الرياضية حول العالم.

وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارًا بإلغاء الأحداث الرياضية في مصر، ليتم تعليق الدوري لمدة أسبوعين، وهو الآمر ذاته بالنسبة للأنشطة الرياضية في السعودية مثل الدوري السعودي

كما أصدر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس بيانًا أكد فيه تأجيل منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا، كما أعلن الإتحاد الإنجليزي والألماني والفرنسي تأجيل الدوريات في بلدانها لتنضم للدوريين الإسباني والإيطالي والتي تم تأجيلهما سابقًا بسبب الفيروس الخطير، لذا فإن الدوريات الخمس الكبرى ودوري أبطال أوروبا أهم البطولات حول العالم تم تأجيلها.

الأمر لم يقتصر على صعيد الأندية فقط، فتم تأجيل التصفيات المؤهلة للبطولات القارية، وكأس العالم بسبب فيروس كورونا أيضًا، لذا فأن العالم سيكون في حالة جفاف كروي حتى بداية شهر إبريل على الأقل، في حال تم السيطرة والوصول لعلاج لفيروس كورونا.

المشجع المصري أصبحت خياراته معدودة بالنسبة لمشاهدة كرة القدم خلال هذا الشهر، ونعرض لكم في هذا التقرير بطولات ودوريات لم تتوقف بسبب فيروس كورونا ويمكن للمشاهد المصري متابعتها.

الدوري الإماراتي

الدوري الإماراتي مستمر بشكل طبيعي رغم انتشار فيروس كورونا، ومرت 19 جولة من عمر المسابقة.

ويوجد أيضًا الدوريين التونسي والجزائري، والدوري التركي والروسي والأوكراني.
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