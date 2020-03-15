مجلس الدولة فى يوم .. القضاء الإدارى يؤيد إجراء انتخابات نقابة المحامين .. و 18 أبريل الحكم في دعوى وقف المزاد العلني على أراضي النوبة

18 أبريل الحكم في إلغاء قرار الترخيص الفوري على الأراضي الزراعية

18 أبريل الحكم في إلغاء قرار ضوابط استيراد سلع مصابة بـ"الأمبروزيا"





قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى تأجيل انتخابات نقابة المحامين المقرر انعقادها اليوم، الأحد، لمدة أسبوعين بسبب الأمطار، وتفشى فيروس كورونا، لانتفاء القرار الإداري.





صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وأحمد ضاحي عمر، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد محمد راضي، مفوض الدولة.





واستندت المحكمة في حكمها إلى أن تسيير المرفق العام يدخل فى صميم اختصاصات الجهة الإدارية بوصفها القوامة عليه، ومن ثم وإذا ارتأت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة فى ضوء ما توافر لديها من معلومات عن حالة الطقس أو الأوضاع الأمنية والصحية بالبلاد الاستمرار في إجراء العملية الانتخابية وفقا للمواعيد المعلن عنها، فإن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في ضوء الصلاحيات المخولة لها.





وأضافت المحكمة أنه لا رقابة على الجهة الإدارية في ذلك من قبل المحكمة، ما دام تصرفها خلا من إساءة استعمال السلطة، وخلت أوراق الدعوى مما يدلل عليه، فمن ثم فلا إلزام على اللجنة المذكورة بـتأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأحد الموافق 15/3/ 2020، ولا يشكل امتناعها عن تأجيل الانتخابات قرارًا سلبيًا.





كان المدعون طالبوا في الدعوى بتأجيل الانتخابات، حرصا على أعضاء النقابة، وأعضاء الهيئة القضائية المشرفين على العملية الانتخابات، وإلزام النقابة المدعى عليها بتقسيم العملية الانتخابية أبجديا ليتم إجراؤها على يومين.





كما حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بوقف المزاد العلني على الأراضي النوبية بمنطقة توشكى، للحكم بجلسة 18 أبريل المقبل.





وقال صبري في دعواه التي حملت رقم 11597 لسنة 70، إنّ أهالي النوبة خرجوا في تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبوسمبل وتوشكى، ولم يكن الغرض زعزعة الأمن والاستقرار، فهم من أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن.





وأكدت الدعوى أنّ ما يحدث من إهدار حقوق هؤلاء يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة تهديدا صارخا، ما يلحق أضرارا جسيمة بالأمن والاقتصاد القومي، وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، التي جاء نصها صريحا على أن: "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، وبينها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.





وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة لمناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.









فيما قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة، ضد وزير الزراعة، والتي تطالب بوقف وإلغاء قراره بالترخيص الفورى على الأراضى الزراعية للحكم بجلسة 18 ابريل المقبل .





وقالت الدعوى، إن وزير الزراعة أصدر قرارا يحمل رقم 1919 لسنة 2016 بالترخيص الفورى للبناء على الأراضى الزراعية فى أربع حالات ونشر بالجريدة الرسمية، وجاء بالقرار أنه يجوز إقامة مبانى ومنشآت على الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما فى حكمها، ونص القرار على 4 حالات يجوز فيها البناء على الأراضى الزراعية والترخيص يكون فوريا إذا كان مستكملا لجميع الشروط المطلوبة.





وأضافت الدعوى، أن أول هذه الحالات هى كل من يمتلك حيازة زراعية مساحتها 5 أفدنة على الأقل يجوز له بناء مسكن خاص أو ما يخدم هذه الأرض الزراعية، وأما الحالة الثانية فهى إقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى بالأراضى الجديدة، بحيث اقتصرت الشروط على موافقة جهات الولاية على الأرض وموافقة قطاع الإنتاج الحيوانى والهيئة العامة للخدمات البيطرية كل فيما يخصه، أما الحالة الثالثة التى يرخص لها بالبناء على الأراضى الزراعية هى كل من يريد إقامة أسواق للماشية، بشرط أن لا تقل المساحة عن 5 أفدنة، وأن تكون على طريق عام ومحاطة بسور لا يقل عن مترين، وأما الحالة الرابعة هى الترخيص لكل من يريد إقامة محطات تموين الآلات الزراعية من بنزين أو سولار أو غاز طبيعى بشرط ألا تقل المساحة عن 1000 متر مربع، وأن تكون على طريق عام وأن لا تقل المساحة بينها وبين أقرب محطة عن 20 كيلو متر.





وأوضحت الدعوى، أن هذا القرار مخالف للقانون رقم 53 لسنة 1966، خاصة أن هذا القانون فى مادته 151 حظر ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنتين من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات الزراعة ثم عدلت هذه المادة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 على أنه يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأى صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة، كما يحظر ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأراضى الزراعية أو المساس بخصوبتها.





وفى سياق متصل قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى وقف وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بوضع ضوابط لاستيراد سلع استراتيجية بمواصفات خاصة مصابة بـ"الأمبروزيا" للحكم بجلسة 18 أبريل المقبل.



